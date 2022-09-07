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مواطن يقتل مقيمًا سوريًا طعنًا بسلاح أبيض.. وشرطة الرياض تطيح به (صورة)
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مواطن يقتل مقيمًا سوريًا طعنًا بسلاح أبيض.. وشرطة الرياض تطيح به (صورة)

مواطن يقتل مقيمًا سوريًا طعنًا بسلاح أبيض.. وشرطة الرياض تطيح به (صورة)

مواطن يقتل مقيمًا سوريًا طعنًا بسلاح أبيض.. وشرطة الرياض تطيح به (صورة)
٠٩:٤٨:٥٣ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن الأمن العام عن تمكن دوريات الأمن بمنطقة الرياض من ضبط مواطن طعن مقيم من الجنسية السورية بسلاح أبيض.

وحسب بيان الأمن العام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” باشرت دوريات الأمن بمنطقة الرياض بلاغاً عن تعرض مقيم من الجنسية السورية للطعن بسلاح أبيض من مواطن إثر خلاف بينهما ما أدى إلى وفاته”.

وتابع :” وجرى القبض على الجاني، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة”.

الكلمات الدلالية:
الأمن العام جريمة قتل شرطة الرياض مقيم سوري مواطن سعودي

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