أهم 10.. «عتق رقبة هدى بنت ممدوح» وسر قرارات أوبك بلس الأخيرة

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:

بعد تصدرها التريند.. من هي «هدى بنت ممدوح» التي سينفذ فيها القصاص بعد أيام؟

تصدر وسم #عتق_رقبه_هدى_بنت_ممدوح، تريند المملكة خلال الساعات الماضية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وسط تفاعل كبير من المغردين.. المزيد هنا :

وزير المالية: اقتصاد المملكة أقوى من أي وقت مضى رغم الأزمات العالمية

قال وزير المالية، محمد الجدعان، اليوم، إن المملكة هي الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي تمت ترقية توقعات صندوق النقد الدولي لنموها مرتين في عام 2022م،.. المزيد هنا :

“الموارد البشرية” تُسهّل عملية انتقال العامل إلى صاحب عمل جديد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تمكين العامل من الانتقال إلى صاحب عمل جديد دون انتقال المقابل المالي.. المزيد هنا :

في هذا الموعد.. خبير طقس يزف بشرى سارة عن انخفاض درجات الحرارة

توقع خبير الطقس د. عبد الله المسند، أن تنخفض درجة الحرارة العظمى في المملكة إلى ما دون الـ 40 درجة مئوية.. المزيد هنا :

ماذا قال طفل خميس مشيط بعد صورته التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل؟

في أول تعليق له بعد الضجة التي أحدثتها صورته وهو يحمل حقيبتي أختيه بعد خروجهم من المدرسة، قال الطفل مشعل الشهراني ابن الـ 9 سنوات إنه.. المزيد هنا :

شهر مهلة بعد استلام التأشيرة.. ضوابط استقدام العمالة المنزلية من تايلاند

حسب اتفاقية توظيف العمالة المنزلية التي وقعتها وزارة الموارد البشرية مع نظيرتها في تايلند، فقد أكدت المملكة.. المزيد هنا :

وزير الطاقة يكشف مبررات قرارات أوبك بلس الأخيرة

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة في مقابلة مع إنرجي إنتلجنس.. المزيد هنا :

إذا كنت مؤجرا أو مستأجرا.. توضيح هام من «إيجار» يحسم جدل من يتحمل رسوم التوثيق

حسمت منصة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأمر حول من يتحمل دفع رسوم توثيق الإيجار، هل المؤجر ام المستأجر.. المزيد هنا :

احذفها فورًا.. برامج خبيثة تعود مجددًا بـ«تكتيك مخادع» إلى جوجل بلاي

عادت البرامج الخبيثة SharkBot إلى متجر «جوجل بلاي» ويمكن أن تمنح المتسللين حق الوصول الكامل إلى حسابك المصرفي.. المزيد هنا :

«رسالة قاسية».. الولايات المتحدة تصعد ضد إيران عقب هجومها السيبراني على ألبانيا

أعلن البيت الأبيض أن لديه معلومات سابقة تشير إلى تورط إيران في الوقوف وراء الهجمات السيبرانية على ألبانيا.. المزيد هنا :

مخلوقات غريبة ترعب رواد شواطئ فلوريدا.. تسبب إصابات دامية

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هجوم كائنات غريبة على رواد الشواطئ في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.. المزيد هنا :