قد يؤثر على طريقة أكل وحديث الطفل.. ما هو «اللسان المربوط» وكيفية علاجه؟

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حالة التصاق اللسان أو اللسان المربوط، حالة تحدث عندما يربط شريط نسيجي قصير وممدود أسفل طرف اللسان بقاع الفم؛ وبسببه تحدث إعاقة للطفل أثناء الرضاعة الطبيعة، وتؤثر على طريقة أكله وحديثه وبلعه، ولا يمكن للمصاب إخراج لسانه من الفم.

من أعراض هذه الحالة:

ـ صعوبة رفع اللسان إلى صف الأسنان العلوية.

ـ صعوبة تحريك اللسان من جانب لآخر.

ـ صعوبة إخراج اللسان لتخطي الأسنان الأمامية.

ـ يظهر اللسان على هيئة قلب عند إخراجه.

أسباب هذه الحالة:

سبب التصاق اللسان غير معروف إلى حد كبير، وترتبط بعض الحالات بالعوامل الوراثية، ويتم تشخيص الحالة خلال إجراء الفحص الجسدي؛ وبسببه يواجه الشخص تحديات مع الأنشطة الشفوية الأخرى، مثل لعق الآيس كريم.

مضاعفات اللسان المربوط

ـ يؤثر على نمو المهارات التي يكتسبها الطفل عن طريق الفم.

ـ مشكلات الرضاعة الطبيعية.

ـ صعوبات في الكلام.

ـ كما يؤثر على نظافة الفم.

وصايا الأطباء

يوصي الأطباء بتصحيح حالة اللسان المربوط فورا حتى قبل مغادرة الرضع للمستشفى، فيما يؤيد آخرون نهج الانتظار والمراقبة؛ فربما ينفك اللجام اللساني أو قد لا يسبب مشاكل.

التدخل الجراحي

يحتاج الأمر أحيانا إلى عملية جراحية:

ـ إما قطع (قص) اللجام، وهو إجراء جراحي بسيط يستخدم فيه الطبيب مقصا معقما ويجريه مع التخدير أو بدونه.

ـ أو تقويم اللجام الذي يتم تحت تخدير كلي وباستخدام أدوات جراحية، وبعد العملية يتم إغلاق الجرح بخيوط تمتص تلقائيا خلال الاستشفاء.