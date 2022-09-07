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بعد تصدرها التريند.. من هي «هدى بنت ممدوح» التي سينفذ فيها القصاص بعد أيام؟
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بعد تصدرها التريند.. من هي «هدى بنت ممدوح» التي سينفذ فيها القصاص بعد أيام؟

بعد تصدرها التريند.. من هي «هدى بنت ممدوح» التي سينفذ فيها القصاص بعد أيام؟

بعد تصدرها التريند.. من هي «هدى بنت ممدوح» التي سينفذ فيها القصاص بعد أيام؟
٠٨:٥٣:١٥ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تصدر وسم #عتق_رقبه_هدى_بنت_ممدوح، تريند المملكة خلال الساعات الماضية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وسط تفاعل كبير من المغردين.

ويبحث البعض عن معرفة تفاصيل حول هوية المواطنة المسجونة هدى بنت ممدوح، والجريمة التي ارتكبتها، وهو ما أثار فضول كثيرين بعد تصدر اسمها الترند بهاشتاق ” عتق رقبة هدى بنت ممدوح”.

وحث المشاركون الجميع بالتبرع لعتق رقبة هدى بنت ممدوح، حيث أفاد البعض بأن حكم تنفيذ القصاص فيها اقترب، مناشدين أهل الخير بالتبرع لعتق رقبتها.

 

من هي هدى بنت ممدوح؟

وتقبع هدى بنت ممدوح في السجن منذ نحو ثماني سنوات، وقد صدر بحقها حكم بالقصاص بعدما أدينت بجريمة قتل، ويبدو أن موعد تنفيذ الحكم قد اقترب ما دفع متعاطفين معها لإطلاق حملة التبرعات.

ابنة هدى بنت ممدوح

وجاءت حملة التعاطف بعد ظهور ابنة هدى بنت ممدوح في فيديو، تناشد فيه أهل الخير بإنقاذ والدتها المحكوم عليها بالقتل قصاصًا، مشيرة إلى أن عمرها 15 عامًا وجدتها أم والدتها عمرها 80 عامًا، وأنها محرومة من أمها منذ 8 سنوات حيث إنها محبوسة.

وأوضح نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم جمع مليون ريال فقط من المبلغ المطلوب حتى الآن ويتبق 5 ملايين أخرى.

تضامن واسع

وأعرب النشطاء عن تضامنهم مع السجينة وتفاعلهم لجمع المبلغ، وقال أحدهم : “متابعيني 150 ألف متابع لو تبرع 50 ألف منهم بمبلغ 100 ريال طلعت اليوم”.

وقال أحدهم :” الشعب السعودي العظيم قادر بحول الله وقوته على المساهمه في #عتق_رقبه_هدي_بنت_ممدوح البنت بنتنا وعتقها مسؤوليتنا”.

وتابع :” ساهموا ولو بمبلغ بسيط أجر لكم ولوالديكم وذرياتكم لاتحقرن المعروف ولو قل.. سجل حساب عتقها في جوالك وعند ذهابك للصرافة لسحب أموال تبرع لها والله ان هذا سيعود عليك بالسعادة”.

كما نشر المغردين رقم الحساب الصادر من أمانة منطقة مكة المكرمة تبرعات دية عبدالله حسن الغامدي.

وشارك البعض بصور من مشاركتهم في التبرع لها، كما نشر مغردين تبرع البعض بمبالغ كبيرة رافضين ذكر أسمائهم.

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