بعد تصدرها التريند.. من هي «هدى بنت ممدوح» التي سينفذ فيها القصاص بعد أيام؟

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تصدر وسم #عتق_رقبه_هدى_بنت_ممدوح، تريند المملكة خلال الساعات الماضية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وسط تفاعل كبير من المغردين.

ويبحث البعض عن معرفة تفاصيل حول هوية المواطنة المسجونة هدى بنت ممدوح، والجريمة التي ارتكبتها، وهو ما أثار فضول كثيرين بعد تصدر اسمها الترند بهاشتاق ” عتق رقبة هدى بنت ممدوح”.

وحث المشاركون الجميع بالتبرع لعتق رقبة هدى بنت ممدوح، حيث أفاد البعض بأن حكم تنفيذ القصاص فيها اقترب، مناشدين أهل الخير بالتبرع لعتق رقبتها.

من هي هدى بنت ممدوح؟

وتقبع هدى بنت ممدوح في السجن منذ نحو ثماني سنوات، وقد صدر بحقها حكم بالقصاص بعدما أدينت بجريمة قتل، ويبدو أن موعد تنفيذ الحكم قد اقترب ما دفع متعاطفين معها لإطلاق حملة التبرعات.

ابنة هدى بنت ممدوح

وجاءت حملة التعاطف بعد ظهور ابنة هدى بنت ممدوح في فيديو، تناشد فيه أهل الخير بإنقاذ والدتها المحكوم عليها بالقتل قصاصًا، مشيرة إلى أن عمرها 15 عامًا وجدتها أم والدتها عمرها 80 عامًا، وأنها محرومة من أمها منذ 8 سنوات حيث إنها محبوسة.

وأوضح نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم جمع مليون ريال فقط من المبلغ المطلوب حتى الآن ويتبق 5 ملايين أخرى.

تضامن واسع

وأعرب النشطاء عن تضامنهم مع السجينة وتفاعلهم لجمع المبلغ، وقال أحدهم : “متابعيني 150 ألف متابع لو تبرع 50 ألف منهم بمبلغ 100 ريال طلعت اليوم”.

لا خير فينا اذا لم نقف معها ونجمعها مع بنتها الوحيدة ووالدتها ..

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ليس لها أقارب إلا والدتها عمرها 80 عام

وأبنتها عمرها 15 عام ..

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همتكم جزاكم الله خيراً ..

اللهم افرج عنها عاجلاً غير اجل ..

' #عتق_رقبه_هدي_بنت_ممدوح pic.twitter.com/0IMJaWLv4a — عبدالله بن عبدالعزيز 65 (@aa___666666) September 7, 2022

وقال أحدهم :” الشعب السعودي العظيم قادر بحول الله وقوته على المساهمه في #عتق_رقبه_هدي_بنت_ممدوح البنت بنتنا وعتقها مسؤوليتنا”.

وتابع :” ساهموا ولو بمبلغ بسيط أجر لكم ولوالديكم وذرياتكم لاتحقرن المعروف ولو قل.. سجل حساب عتقها في جوالك وعند ذهابك للصرافة لسحب أموال تبرع لها والله ان هذا سيعود عليك بالسعادة”.

لو أنه رجل وصارو يتجمعون عليه وشيلات وزهم خلصوه في يوم لكن عشانها سيدة محد مهتم تعرفون أن مبلغها نقص من سته مليون الي قريب ٤ مليون ونص يعني انا متابعيني قريب ١٥٠ ألف متابع لو تبرع خمسين ألف بمبلغ ١٠٠ ريال طلعت اليوم الي يبحث عن الأجر 👇🏻 #عتق_رقبه_هدى_بنت_ممدوح pic.twitter.com/4vZDgQ43Iw — فيصل بن حثلين (@faisal_rakan_) September 6, 2022

كما نشر المغردين رقم الحساب الصادر من أمانة منطقة مكة المكرمة تبرعات دية عبدالله حسن الغامدي.

وشارك البعض بصور من مشاركتهم في التبرع لها، كما نشر مغردين تبرع البعض بمبالغ كبيرة رافضين ذكر أسمائهم.