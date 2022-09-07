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انطلاق مؤتمر أبل السنوي والإعلان عن منتجات جديدة

انطلاق مؤتمر أبل السنوي والإعلان عن منتجات جديدة

انطلاق مؤتمر أبل السنوي والإعلان عن منتجات جديدة
٠٩:٠٦:١٠ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

كشفت شركة «أبل» عن ساعتها الذكية الجديدة Apple Watch Series 8، والتي يمكنها اكتشاف حوادث السيارات وتتبع الحالة الصحية وذلك خلال مؤتمر الشركة السنوي للإعلان عن منتجات جديدة.

وأعلنت الشركة عن إضافة ميزات أمان جديدة مدعومة بجهازي استشعار للحركة مثل ميزة اكتشاف حوادث السيارات الجديدة التي يمكنها اكتشاف ما إذا كنت في حادث سيارة خطير والاتصال تلقائيًا بخدمات الطوارئ.

وتبدأ أسعار ساعة أبل الجديدة من 399 دولارًا لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وترتفع إلى 499 دولارًا لنظام تحديد المواقع العالمي بالإضافة إلى خاصية الهاتف خلوي.

توفير الطاقة حتى 36 ساعة 

وأعلنت أبل كذلك عن وضع توفير طاقة جديد لساعات أبل واتش حتى 36 ساعة، بدلًا من 18 ساعة فقط، وهو عمر البطارية في حدوده القصوى السابقة، وهذا الوضع سيجعل بعض المميزات الأساسية تعمل لتوفير البطارية.

وستكون الساعة الجديدة متاحة يوم 16 سبتمبر الجاري، فيم ستتيح أبل الطلب المسبق بدءا من اليوم الأربعاء وستتوفر الساعة بسعر يبدأ من 399 دولار.

ومن المقرر أن تعلن الشركة بعد قليل عن باقي أجهزتها.

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الكلمات الدلالية:
أيفون مؤتمر أبل السنوي منتجات أبل الجديدة

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