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مزاد علني لبيع بضائع منوعة في جمرك الرياض.. 5 شروط للدخول
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مزاد علني لبيع بضائع منوعة في جمرك الرياض.. 5 شروط للدخول

مزاد علني لبيع بضائع منوعة في جمرك الرياض.. 5 شروط للدخول

مزاد علني لبيع بضائع منوعة في جمرك الرياض.. 5 شروط للدخول
٠٩:٢٠:٠٦ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأربعاء، عن إقامة مزاد علني لبيع “بضائع منوعة” في جمرك الرياض – الميناء الجاف، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة أدناه.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”،أن موعد المزاد سيكون الأربعاء 25 صفر 1444هـ، الموافق 21 سبتمبر 2022م، الساعة 10 صباحا.

وحددت الهيئة شروط دخول المزاد كالتالي:

1– دفع مبلغ تأمين إلزامي بقيمة 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم الهيئة.

2– دفع كامل القيمة بعد تسرية المزاد مباشرة.

3– دفع عمولة السعي بقيمة 2.5%.

4– على المشتري إخراج البضائع خلال 3 أيام.

5– يشترط أيضا التسجيل المسبق لدى الجمرك لدخول المزاد.

 

 

الكلمات الدلالية:
الرياض جمرك الرياض مزاد علني هيئة الزكاة والضريبة

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