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الجنيه الإسترليني يهوى أمام الدولار لأدنى مستوى منذ 1985
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الجنيه الإسترليني يهوى أمام الدولار لأدنى مستوى منذ 1985

الجنيه الإسترليني يهوى أمام الدولار لأدنى مستوى منذ 1985

الجنيه الإسترليني يهوى أمام الدولار لأدنى مستوى منذ 1985
٠٩:٠٣:١٤ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

هوى سعر الجنيه الإسترليني أمام الدولار، بنحو 0.9 بالمئة، في تعاملات اليوم مسجلا أدنى مستوياته منذ عام 1985.

وتؤكد المعلومات أن المستثمرين يتخلون عن الأصول البريطانية في مواجهة توقعات اقتصادية قاتمة واتجاه صعود قوي للعملة الأمريكية؛ وذلك بسبب مخاوف من تسجيل الاقتصاد البريطاني ركودا جراء التضخم الجامح.

وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.1418 دولار، بانخفاض بنسبة 0.9 في المئة، حيث يتعرض لضغوط من زيادات حادة في التضخم ومخاوف بأن تخفيضات ضريبية وزيادة في الإنفاق العام في ظل حكومة جديدة.

وهبط الإسترليني أكثر من 15 % مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، وهو ما شكل صداعا لبنك انجلترا المركزي لأن ذلك يزيد من تكلفة الواردات ويمكن أن يتسبب بمزيد من التضخم.

وكان الإسترليني قد سجل أدنى مستوى تاريخي على الإطلاق عند 1.0545 دولار في مارس 1985.

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اقتصاد بريطانيا الجنيه الإسترليني ركود الاقتصاد البريطاني سعر صرف الجنيه الإسترليني مخاوف من التضخم

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