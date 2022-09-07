تواصل ـ فريق التحرير:

تابع عدد كبير من مواطني المملكة خلال الساعات القليلة الماضية، عن الوظائف التي وفّرها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

واهتماما من صحيفة “تواصل” بما يشغل المواطنين؛ فسنعرض لكم متابعي وزوار صحيفة “تواصل”، خلال السطور التالية، الوظائف الشاغرة التي أعلن عنها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والشروط الواجب توافرها في المتقدمين.

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن طرح 15 وظيفة شاغرة للجنسين (رجال/نساء) من حملة البكالوريوس، لافتًا إلى أن هناك بعض الوظائف التي لا تشترط الخبرة.

وهي على النحو التالي:

– أخصائي حماية بيئة وتقنيات بيئية أول (عدد 2)

المتطلبات: بكالوريوس في (الطاقة المتجددة، الهندسة البيئية، العلوم البيئية، الهندسة الكيميائية، الهندسة الفيزيائية) مع خبرة 3 سنوات.

– كبير أخصائي حماية البيئة (عدد 5)

المتطلبات: بكالوريوس في (الهندسة البيئية، العلوم البيئية، الهندسة الكيميائية، الهندسة الفيزيائية، علوم الكيمياء) مع خبرة 5 سنوات.

– أخصائي حماية بيئة أول (عدد 5)

المتطلبات: بكالوريوس في (الهندسة البيئية، العلوم البيئية، الهندسة الكيميائية، الهندسة الفيزيائية، علوم الكيمياء) مع خبرة 3 سنوات.

– أخصائي حماية بيئة (عدد 3)

المتطلبات: بكالوريوس في (الهندسة البيئية، العلوم البيئية، الهندسة الكيميائية، الهندسة الفيزيائية، علوم الكيمياء) (لا يشترط الخبرة).

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة.

– إجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية.

– أن يكون لائقاً طبياً.

نبذة عن المركز:

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي هو مركز حكومي سعودي مقره في الرياض، تأسس بموافقة مجلس الوزراء في مارس 2019، بعد إلغاء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يهدف المركز إلى تفعيل الرقابة على الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والمشاريع في المملكة مباشرة، وذلك لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.

طريقة التقديم على وظائف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي:

ـ التقديم متاح حاليا أمام الجميع على وظائف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب من خلال الرابط الإلكتروني التالي (اضغط هنـــــــا).

ـ وسيستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 1444/2/14هـ (الموافق 2022/9/10م).