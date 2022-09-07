أفضل فواكه يمكن تناولها للحصول على «رجيم جيد»

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يسعى البعض لاتباع العديد من الطرق بهدف إنقاص الوزن ومن بينها تجنب تناول الفاكهة ظناً منهم أنها عالية السعرات الحرارية وتساهم في فشل حميتهم.

من جانبها ، قالت أستاذة اختصاص التغذية في الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتورة نادين زعنّي، إن الفاكهة تعد بديلاً رائعاً ومفيداً عن الحلويات المليئة بالسعرات الحرارية، إضافة إلى الفائدة التي تمنحها خلال الحمية لأنها تحتوي على العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والماء والمعادن والألياف التي تعطي شعوراً بالشبع.

تناول البطيخ والفراولة والمشمش

وأوضحت أنه يمكن للأشخاص الاختيار بين تناول، حصة من الفراولة بمقدار كوب وربع، أو حصة من البطيخ بمقدار كوب وربع، أو حصة من العنب بمقدار 15 حبة فقط، أو حصة من الشمام بمقدار كوب بحجم 240 مل، أو حصة من المشمش بمقدار 4 حبات.

بدورها، قالت أخصائية التغذية ستيفاني بدّور إن جسم الإنسان يحتاج إلى نظام غذائي صحي يعتمد على العديد من العناصر حتى يتمكن من إحداث توازن، حيث يأتي في صلب هذا النظام الاعتماد على الفاكهة، مشددة على عدم الخوف من تناول الفواكه خلال الحمية.

وأضافت أن كل الفواكه مهمة ويمكن أن يتم إدخالها في الحمية، ولكن هناك فواكه يمكن التركيز عليها لأنها تمتلك نسبة سكر وسعرات حرارية أقل من غيرها مثل، حبة كيوي متوسطة، تفاحة صغيرة، حبة جريب فروت، برتقالة واحدة.

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