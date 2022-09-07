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خبير تقني: 4 مميزات في إصدار آيفون 16 الجديد (فيديو)
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خبير تقني: 4 مميزات في إصدار آيفون 16 الجديد (فيديو)

خبير تقني: 4 مميزات في إصدار آيفون 16 الجديد (فيديو)

خبير تقني: 4 مميزات في إصدار آيفون 16 الجديد (فيديو)
٠٨:٣٤:١٣ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي أفضل المميزات الجديدة في إصدار آيفون 16، مضيفا أنه سيتم إطلاق الإصدار الجديد خلال 4 أيام تقريبا.

وأضاف عبدالرحمن الهادي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، أن من أبرز مميزات إصدار 16 الجديد.

1- إقفال الصور والفيديوهات برقم سري

2- معرفة الصور والفيديوهات المحررة وتحذفها

3- إظهار نسبة البطارية مباشرة

4- حذف خلفية الصور مباشرة

أوضح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي أفضل المميزات الجديدة في إصدار آيفون 16، مضيفا أنه سيتم إطلاق الإصدار الجديد خلال 4 أيام تقريبا.

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