خبير تقني: 4 مميزات في إصدار آيفون 16 الجديد (فيديو)
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أوضح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي أفضل المميزات الجديدة في إصدار آيفون 16، مضيفا أنه سيتم إطلاق الإصدار الجديد خلال 4 أيام تقريبا.
وأضاف عبدالرحمن الهادي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، أن من أبرز مميزات إصدار 16 الجديد.
1- إقفال الصور والفيديوهات برقم سري
2- معرفة الصور والفيديوهات المحررة وتحذفها
3- إظهار نسبة البطارية مباشرة
4- حذف خلفية الصور مباشرة
أوضح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي أفضل المميزات الجديدة في إصدار آيفون 16، مضيفا أنه سيتم إطلاق الإصدار الجديد خلال 4 أيام تقريبا.