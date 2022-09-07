الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الحج والعمرة» تعلن إجراءات العمرة من 49 دولة
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«الحج والعمرة» تعلن إجراءات العمرة من 49 دولة

«الحج والعمرة» تعلن إجراءات العمرة من 49 دولة

«الحج والعمرة» تعلن إجراءات العمرة من 49 دولة
٠٧:٣٦:٠٦ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إجراءات أداء العمرة من 49 دولة، وذلك لأداء العمرة بكل يسر وسهولة، بإمكانك الحصول على التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول لمطارات المملكة الدولية.

ونشرت وزارة الحج والعمرة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ أنفوجرافا توضيحيا لهذه الإجراءات والجنسيات المؤهلة لأداء العمرة.

الجنسيات المؤهلة:

ـ أوروبا:

المملكة المتحدة ـ دول الاتحاد الأوروبي

ـ أمريكا الشمالية:

الولايات المتحدة الأمريكية ـ كندا

ـ أوقيانوسيا:

استراليا ـ نيوزيلاند

ـ آسيا:

هونج كونج ـ كوريا الجنوبية ـ اليابان ـ سنغافورة ـ ماليزيا ـ كازاخستان ـ بورناي

 

الشروط:

ـ ألا تقل الفئة العمرية للمعتمرين عن 18 عاما بدون مرافق.
ـ صلاحية جواز السفر لا تقل عن 6 أشهر.
ـ جواز صحي يثبت الخلو من الأمراض المعدية.

الكلمات الدلالية:
49 دولة أداء العمرة إجراءات العمرة شروط اسقبال المعتمرين وزارة الحج والعمرة

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