الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الطاقة الذرية»: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز 19 مرة من المسموح به
احذفها فورًا.. برامج خبيثة تعود مجددًا بـ«تكتيك مخادع» إلى جوجل بلاي
«الحج والعمرة» تعلن إجراءات العمرة من 49 دولة
بـ «مينيتمان 3».. أمريكا تختبر قوة ردعها النووي
4 جامعات بالمملكة ضمن أفضل 100 جامعة عالمية تسجيلًا لبراءات الاختراع
شاعر يتفاعل مع طفل خميس مشيط : «العز مقترن بكل صفاته» (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«الطاقة الذرية»: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز 19 مرة من المسموح به

«الطاقة الذرية»: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز 19 مرة من المسموح به

«الطاقة الذرية»: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز 19 مرة من المسموح به
٠٧:٤٧:٤٠ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها لا تستطيع تأكيد أن البرنامج النووي لإيران سلميا، مشيرة إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بـ19 مرة الحدّ المسموح به.

ويأتي ذلك في وقت اتهم تقرير جديد للاستخبارات السويدية إيران بارتكاب محاولات وصفها بـ”غير القانونية” لتأمين تكنولوجيا أسلحة نووية في الدولة الإسكندنافية خلال عام 2021.

وقالت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية إن “الوثيقة السويدية تضع علامة استفهام جديدة حول فاعلية الاتفاق النووي الإيراني المثير للجدل”.

ونقلت الشبكة عن التقرير الصادر تحت عنوان “الكتاب السنوي للأمن السويدي” أن إيران “تجري تجسسا صناعيا مثل الذي يستهدف في الأساس صناعة التكنولوجيا المتقدمة السويدية والمنتجات السويدية التي يمكن استخدامها في برنامج الأسلحة النووية”.

وأشار تقرير الاستخبارات المؤلف من 80 صفحة، والذي يعدد التهديدات الأمنية على السويد، إلى أن “ضباط الاستخبارات الإيرانيين عملوا، من بين أمور أخرى، تحت غطاء دبلوماسي في السويد”.

ولدى سؤاله عن طبيعة الجهود الإيرانية للحصول على تكنولوجيا الأسلحة النووية غير المشروعة، قال متحدث باسم جهاز الأمن السويدي: “بصفتنا جهاز أمن قوميا، تستمد الكثير من معلوماتنا من مصادر استخباراتية سرية. لا نستطيع سرد مزيد من التفاصيل بخلاف ما ورد في الكتاب السنوي”.

الكلمات الدلالية:
إيران الطاقة الذرية اليورانيوم تخصيب اليورانيوم

مواد ذات صلة

المزيد
3 قرارات وزارية تسمح للمرأة بالعمل عن بُعد وراحة إرضاع يومية

3 قرارات وزارية تسمح للمرأة بالعمل عن بُعد وراحة إرضاع يومية

٠٢:٤٠ م، الأثنين، ١٥ ديسمبر ٢٠١٤
مواطنون يطالبون البنوك بالإعفاء من قسط رمضان

مواطنون يطالبون البنوك بالإعفاء من قسط رمضان

٠٦:٣٣ م، السبت، ١٤ مايو ٢٠١٦
«التعليم» تُطلق شاشة طلب التقاعد بنظام «فارس»

«التعليم» تُطلق شاشة طلب التقاعد بنظام «فارس»

١١:٤٠ ص، الثلاثاء، ١٨ أكتوبر ٢٠١٦
ضبط عامل بصق في الأكل وإغلاق المطعم بمحايل عسير (فيديو)

ضبط عامل بصق في الأكل وإغلاق المطعم بمحايل عسير (فيديو)

٠٧:٤٢ م، الجمعة، ٢٥ نوفمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *