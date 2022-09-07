بـ «مينيتمان 3».. أمريكا تختبر قوة ردعها النووي

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اختبرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات (ICBM)، وذلك وفق ما أعلنت عنه مسبقا لتفادي أي تصعيد مع روسيا.

وأطلق الصاروخ Minuteman III غير المسلح من قاعدة فاندنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا واجتاز مسافة 6760 كيلومترا فوق المحيط الهادئ قبل أن يسقط في البحر بالقرب من جزيرة كواجالين في جزر مارشال.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية: “هذا اختبار روتيني ويتعلق الأمر بعمليات دورية تهدف إلى إثبات أن نظام الردع النووي للولايات المتحدة آمن ومضمون وموثوق وفعال”.وقالت القوات الجوية الأميركية إن “هذا النوع من الاختبارات تم إجراؤه أكثر من 300 مرة ولا علاقة له بأحداث العالم الحالية”.

وقال الجنرال بات رايدر، المتحدث باسم البنتاغون، خلال مؤتمر صحافي، إنه من قبيل المصادفة أن الاختبارين أجريا في موعدين متقاربين.