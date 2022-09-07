الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
احذفها فورًا.. برامج خبيثة تعود مجددًا بـ«تكتيك مخادع» إلى جوجل بلاي
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احذفها فورًا.. برامج خبيثة تعود مجددًا بـ«تكتيك مخادع» إلى جوجل بلاي

احذفها فورًا.. برامج خبيثة تعود مجددًا بـ«تكتيك مخادع» إلى جوجل بلاي

احذفها فورًا.. برامج خبيثة تعود مجددًا بـ«تكتيك مخادع» إلى جوجل بلاي
٠٧:٤١:٠١ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

عادت البرامج الخبيثة SharkBot إلى متجر «جوجل بلاي» ويمكن أن تمنح المتسللين حق الوصول الكامل إلى حسابك المصرفي.

واستخدم مجرمو الإنترنت تكتيكا مخادعا للالتفاف حول أمان غوغل القوي، حيث إن التطبيقات المعنية لا تصاب إلا بـ SharkBot بعد تنزيلها على الجهاز، وفق ما ذكرت شبكة «روسيا اليوم».

وبمجرد التثبيت، يمكن لهذا الخطأ أن يسحب الأموال من الحسابات المصرفية ويتراكب على صفحات تسجيل الدخول المزيفة عندما يكتشف أن مستخدما يحاول الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت ما يسمح للمتسللين بسرقة أسماء المستخدمين وكلمات المرور. وظهر SharkBot آخر مرة في مارس، والآن يستخدمه تطبيقان مرة أخرى لمهاجمة هواتف «أندرويد».

واكتشف الفريق في Fox-IT إصابة كل من التطبيقات المسماة Mister Phone Cleaner وKylhavy Mobile Security بالبرامج الضارة.

ومنذ ذلك الحين، حظرت غوغل هذه التطبيقات، لكن يجب على أي شخص قام بتنزيلها بالفعل أن يتصرف بسرعة إذا لم يرغب في أن يصبح الضحية التالية للجرائم الإلكترونية.

كيفية حذف التطبيقات على «أندرويد»:

• افتح تطبيق متجر «غوغل بلاي».

• في الجزء العلوي الأيمن، انقر فوق رمز الملف الشخصي.

• اضغط على إدارة التطبيقات والأجهزة.

• اضغط على اسم التطبيق الذي تريد حذفه.

• اضغط على إلغاء التثبيت.

الكلمات الدلالية:
برامج خبيثة تقنية جوجل بلاي هواتف

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