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4 جامعات بالمملكة ضمن أفضل 100 جامعة عالمية تسجيلًا لبراءات الاختراع
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4 جامعات بالمملكة ضمن أفضل 100 جامعة عالمية تسجيلًا لبراءات الاختراع

4 جامعات بالمملكة ضمن أفضل 100 جامعة عالمية تسجيلًا لبراءات الاختراع

4 جامعات بالمملكة ضمن أفضل 100 جامعة عالمية تسجيلًا لبراءات الاختراع
٠٧:٢١:١٧ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

سجّل تعليم المملكة تقدمًا علميًا جديدًا ضمن سلسلة إنجازاته المتواصلة على المستوى العالمي، حيث صنفت 4 جامعات سعودية ضمن أفضل 100 جامعة عالمية تسجيلًا لبراءات الاختراع في العام 2021م، مقارنة ب3 جامعات في العام 2020.

جاء ذلك وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن الأكاديمية الوطنية للمخترعين بالتعاون مع جمعية أصحاب الملكية الفكرية.

جامعة الملك عبد العزيز تحقق المركز الرابع عالميا 

وحققت جامعة الملك عبدالعزيز المركز الرابع عالميًا بتسجيل 187 براءة اختراع خلال عام واحد، كما حققت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المركز الـ25 عالميًا بتسجيل 91 براءة اختراع، فيما جاءت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المركز الـ58 بتسجيل 45 براءة اختراع، وجامعة الملك سعود في المرتبة الـ68 بتسجيل 40 براءة اختراع.
وتأتي نتائج جامعات المملكة مؤكدةً التميز الذي حققته منظومة التعليم في السنوات الأخيرة، وفي ضوئها جهود وزارة التعليم لتطوير مجال البحث والابتكار، وما أعدته من خطط إستراتيجية على صعيد الأنظمة والإجراءات التشريعية والقانونية، والأنظمة المتعلقة بالسياسات المالية والتمويلية، إلى جانب حصر التحديات وتقديم المبادرات النوعية، بما يدعم ويعزّز من منظومة البحث والابتكار في الجامعات تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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الكلمات الدلالية:
التعليم التعليم الجامعي المملكة جامعات المملكة

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