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نائب وزير الدفاع البولندي: هناك خطر حقيقي لاندلاع حرب مع روسيا ونستعد لذلك

نائب وزير الدفاع البولندي: هناك خطر حقيقي لاندلاع حرب مع روسيا ونستعد لذلك

نائب وزير الدفاع البولندي: هناك خطر حقيقي لاندلاع حرب مع روسيا ونستعد لذلك
٠٦:٥٢:٥٠ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أكد نائب وزير الدفاع البولندي أن هناك خطرا حقيقيا لاندلاع حرب مع روسيا، مؤكدا أن بلاده تستعد لذلك؛ بحسب خبر عاجل بثه قناة “العربية”.

وكانت بولندا من ضمن الدول التي قررت قطيعة كاملة مع موسكو؛ فيما شبت خلافات بين دول حلف الناتو بشأن التعامل مع روسيا؛ وذلك بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

ووقتها؛ قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.

وكانت 93 دولة صوتت لصالح قرار تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان فيما عارضت 24 دولة، وامتنعت 58 دولة أخرى.

وزير الدفاع البولندي
الكلمات الدلالية:
الحرب مع روسيا الدفاع البولندية بولندا حرب أوكرانيا خطر نشوب حرب

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