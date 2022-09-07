شاعر يتفاعل مع طفل خميس مشيط : «العز مقترن بكل صفاته» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشاعر يحيى رياني، نظم قصيدة مؤثرة تفاعل من خلالها مع طفل خميس مشيط الذي ظهر في مقطع فيديو يحمل حقائب أخواته المدرسية.

وقال الشاعر يحيى رياني في أبيات القصيدة الشعرية:

طفل يشيل الحمل عن أخواته

ويسرن في ثقة على خطواته

ولأنه سند وركن ثابت

فالعز مقترن بكل صفاته

طفل ويحملها الحقائب واثقا

رجل سمات الفخر في حركاته

اليوم حمل هين لكن غدا

حمل السنين على كتوف ثباته

المرء تعرف أصله وطباعه

من فعله المحمود في أخواته

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إعجاب وفخر بسلوك وأخلاق الطفل

يذكر أنه تم تداول صورة لطفل يحمل حقيبتي شقيقتيه بعد خروجهما من المدرسة، وأثارت الصورة موجة إعجاب وفخر بهذا الطفل الذي قرر أن يحمل حقيبة شقيقتيه رغم كونه صغيرًا لكي يرفع عنهما عناء الحر والإرهاق.

وأشاد مغردون بما فعله الطفل مشيدين بتربية والديه له، حيث قال البعض ” من المؤكد أن هذا الشبل رباه رجل في البيت وعلمه كيف يكون رجلا هو الآخر في إخوته”.

محافظ خميس مشيط يكرم الطفل

وقرر محافظ خميس مشيط تكريم الطفل الذي يدرس في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة ابن النفيس في المحافظة، بعدما انتشرت صورة على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، توضّح قيام الطفل بحمل حقيبتي أختيه “نورة وسارة”، واللتين تدرسان في الصف الأول الابتدائي بالمدرسة ال52 للبنات في المحافظة، وذلك عند خروجهما من المدرسة، أثناء زحام مروري.

وقال محافظ خميس مشيط إن الطفل سطّر أروع الأمثال في مساعدة أختيه وكان بمثابة المسؤول الأول عنهما رغم صغر سنّه، مؤكداً أن هذا المشهد الرائع يُفتخر به، وبطله ابن من أبناء هذا الوطن الغالي.

تعليق إدارة تعليم عسير

من جهتها، علقت الإدارة التعليمية لمنطقة عسير على صورة الطفل الذي حمل حقيبتي شقيقتيه بعد خروجهم من المدرسة، حيث وصفتهم بـ”أبطال المشهد”.

ونشرت “تعليم عسير” صورة الأطفال الثلاثة، وعلقت عليها :” أبطال المشهد.. الطالب مشعل بدر الشهراني من ابتدائية ابن النفيس بخميس مشيط التابعة لتعليم عسير ، يقدِّم درساً في الحب والأخوة والتضحية، مع أختيه نورة وسارة”.

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