خطوات وآلية معرفة حالة الاعتراض في حساب المواطن

تواصل – فريق التحرير:

حدد برنامج حساب المواطن، خطوات وآلية معرفة حالة الاعتراض في البرنامج، من خلال الحساب الرسمي للمستفيد.

جاء ذلك في رد من البرنامج في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية وطريقة معرفة حالة الاعتراض.

آلية معرفة حالة الاعتراض

ورد البرنامج بقوله “وعليكم السلام، في حال تم تقديم اعتراض على عدم الأهلية الرجاء الانتظار سيتم الرد في اقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض من خلال حسابك عبر الخطوات التالية:

– دراسة الأهلية

– اعتراضات الأهلية السابقة.

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، أنه تبقى 4 أيام فقط على إيداع الدفعة الـ 58 من البرنامج، إذ من المقرر أن تودع في 11 سبتمبر الجاري.

جاء ذلك في إفادة نشرها الحساب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع 3.6 مليار ريال مخصصة لدعم شهر أغسطس للمستفيدين للدفعة الـ 57.

إجمالي الإيداع

يشار إلى أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته يتخطى أكثر من 127 مليار ريال، منها مليار و133 مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال برنامَج حساب المواطن، إنه إذا كان الحساب البنكي الخاص بالمستفيد “غير نشط” لن يتم صرف الدعم وستكون حالة الدفعة “مرفوضة”.

وأضاف “حساب المواطن” أنه “يلزمك تنشيط الحساب البنكي للاستفادة من الدعم، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك”.

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