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مكافحة المخدرات تناقش مع رؤساء المحاكم الجزائية طرق مواجهة الشبكات الإجرامية

مكافحة المخدرات تناقش مع رؤساء المحاكم الجزائية طرق مواجهة الشبكات الإجرامية

مكافحة المخدرات تناقش مع رؤساء المحاكم الجزائية طرق مواجهة الشبكات الإجرامية
٠٦:٣٥:٢٨ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

عقدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات اليوم، ورشة عمل مع أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الجزائية في وزارة العدل لمناقشة أبرز التحديات والوقوف على أفضل الممارسات الكفيلة بالتصدي لشبكات تهريب وترويج المخدرات عامة، ومخدر الشبو خاصة.


وناقش المجتمعون في الورشة طرق مواجهة الشبكات الإجرامية التي تستهدف مقدرات الوطن وشبابه بالمخدرات، إضافة إلى المخاطر الأمنية والآثار الاجتماعية والصحية المترتبة على تعاطي المواد المخدرة التي تقود المتعاطي إلى ارتكاب جرائم بشعة.

 

الكلمات الدلالية:
محاكم جزائية مكافحة المخدرات ورش عمل وزارة العدل

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