«نباتا حسنا».. أطفال يقيمون الصلاة ويؤمهم أحدهم بصوت عذب (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

في مشهد مبهج ومنظر فائق الجمال والروعة، اصطف مجموعة من الأطفال يصلون جماعة، وتقدم أحدهم ليؤمهم في الصلاة لكن صوته كان خاطفا لكل من يسمعه من جمال الصوت وجمال التلاوة وجمال إتقان التجويد ومخارج الألفاظ والحروف.

وفي مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع التغريدات القصيرة “تويتر”؛ أكد أحد النشطاء أنه عجز عن التعبير عندما نشر هذا المقطع، فما يدري كيف يتكلم عن جمال الصوت أو جمال المنظر المبهج.

وبحسب الفيديو، اصطف مجموعة من الأطفال خلف أحدهم الذي تقدمهم في الإمامة برغم صغر سنه، لكنه يملك صوتا جميلا عذبا وطريقة وإلقاء في القرآن منقطع الجمال والنظير.

وقد علق النشطاء على المقطع الجميل، فقال أحدهم: “ما شاء الله تبارك الله اللهم انبتهم نباتاً حسناً وأقرّ الله بهم عين والديهم”.

وقال آخر: “الأطفال جمال الحياة ونعمة متى ماشكرت الله عليها عمّت ونفعت؛ فأحسنوا تربيتهم فـكم من عقيم حُرم لذّة الأبناء؛ ولو استطاع لأتى بملء الأرض ذهبا مقابل طفل واحد؛ يـا رب ارزق كل محروم الذرية الصالحة المباركة”.