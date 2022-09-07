ديوان المظالم يعلن رفض إلغاء دعوى معاقبة شركة دواجن لهذا السبب

تواصل-فريق التحرير :

أعلن ديوان المظالم رفض دعوى مقدمة من ” شركة دواجن ” للمطالبة بإلغاء قرار معاقبتها بغرامة مالية ، لقيامها بتقديم تاريخ الإنتاج خلافا للواقع ، وعدم وجود طبيب بيطري .

وفي بيان نشره الديوان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أوضح أن من أسباب قرار رفض الدعوى ، أن الشركة لم تنفي المخالفات المنسوبة إليها ، بل دفاعها بعدم قيام المدعي عليها بإنذارها قبل إيقاع العقوبة ، علماً بأن تقرير محضر ضبط المخالفة يشير إلى أنها من المخالفات المضبوطة من المخالفات الجسيمة التي لا تستدعي الإنذار.

وأضاف البيان، أنه كان تم الحكم بمعاقبة المدعية بالغرامة المالية دون معاقبتها بالإنذار من قبيل سلطتها التقديرية ” سلطة جهة الإدارة في تحديد آلية إصدار قرارتها إذا لم ينص المنظم على شكل معين ” ، وبذلك تم رفض الدعوى المسجلة في المحكمة الإدارية تحت رقم ” 1/10718 ق لعام 1438هـ ” .