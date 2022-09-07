وظائف شاغرة بـ «المجلس الصحي».. الشروط ورابط التقديم

وأوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 7 سبتمبر 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي