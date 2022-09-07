وظائف شاغرة بـ «المجلس الصحي».. الشروط ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المجلس الصحي ، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فاعلى، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المؤهلات والخبرات:
- التعليم: درجة البكالوريوس.
- التخصص:محاسبة او قانون أو إدارة أعمال.
- الخبرة: 3 – 5 سنوات.
طريقة ورابط التقديم:
وأوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 7 سبتمبر 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).