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وظائف شاغرة بـ «المجلس الصحي».. الشروط ورابط التقديم
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وظائف شاغرة بـ «المجلس الصحي».. الشروط ورابط التقديم

وظائف شاغرة بـ «المجلس الصحي».. الشروط ورابط التقديم

وظائف شاغرة بـ «المجلس الصحي».. الشروط ورابط التقديم
٠٥:٥٢:٢١ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:
أعلن المجلس الصحي ، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فاعلى، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات والخبرات:

  • التعليم: درجة البكالوريوس.
  • التخصص:محاسبة او قانون أو إدارة أعمال.
  • الخبرة: 3 – 5 سنوات.

طريقة ورابط التقديم:

وأوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 7 سبتمبر 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).
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المجلس الصحي السعودي فرص وظائف وظائف شاغرة

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