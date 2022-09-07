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أمطار رعدية وجريان للسيول بوادي سبة في قلوة (فيديو)
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أمطار رعدية وجريان للسيول بوادي سبة في قلوة (فيديو)

أمطار رعدية وجريان للسيول بوادي سبة في قلوة (فيديو)

أمطار رعدية وجريان للسيول بوادي سبة في قلوة (فيديو)
٠٥:٢٥:٣٢ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواص – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار رعدية غزيرة وجريان للسيول في وادي سبة، بمحافظة قلوة في الباحة.

وأظهر المقطع، جريان السيول في وادي سبة بمنطقة الباحة، بعد هطول أمطار رعدية غزيرة على المنطقة.

يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر خاصة الجزء الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الجنوبي والأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10-25كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة الباحة سيول وادي سبة محافظة قلوة وادي سبة

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