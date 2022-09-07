خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس طاجيكستان

تواصل – واس:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من فخامة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجيكستان، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

وأعرب فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان عن دعم بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله اليوم في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض، معالي وزير خارجية جمهورية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.