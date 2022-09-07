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بوتين يشدد: سنتوقف عن بيع النفط أو الغاز إذا فُرض سقفٌ للأسعار

بوتين يشدد: سنتوقف عن بيع النفط أو الغاز إذا فُرض سقفٌ للأسعار

بوتين يشدد: سنتوقف عن بيع النفط أو الغاز إذا فُرض سقفٌ للأسعار
٠٥:٠١:٥٥ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، من أن روسيا ستتوقف عن بيع الغاز والنفط إذا تم تطبيق قرار فرض سقف على أسعار الغاز الروسي.

واعتبر بوتين أن القرار “ليس له آفاق”، مشيرًا إلى أن الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود الأزرق في الأسواق، حسب “Investing”.

لا يمكن حل المشكلة

وأضاف بوتين، خلال الجلسة المفتوحة في المنتدى الاقتصادي الشرقي، أن الأوروبيين بعد ارتفاع أسعار الغاز يفكرون في كيفية معالجة المسألة، إلا أن الحد من السعر بواسطة قرارات إدارية ليس إلا “هراء”، سيؤدي إلى مزيد من النمو في الأسعار في الأسواق العالمية، بما في ذلك في أوروبا.

وقال: لا يمكن حل المسائل في مجال الاقتصاد والتجارة العالمية بالوسائل الإدارية، ومحاولات الحد من سعر الغاز لن تؤدي إلا إلى زيادة جديدة في تكلفته”.

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سنتوقف عن بيع النفط والغاز

وتوجه بوتين بتحذير مباشر بشأن فرض أوروبا وأمريكا سقفًا سعريًا لأسعار النفط والغاز الروسي، قائلاً إن بلاده ستتوقف عن بيع النفط والغاز، حال تطبيق القرار.

وقال بوتين: “لقد أصررنا دائمًا على أن الأسعار يتم تشكيلها على أساس عقود طويلة الأجل، كما أنه يجب ربطها بأسعار النفط والمنتجات النفطية”.

الكلمات الدلالية:
أزمة في أوروبا أوروبا ارتفاع أسعار الطاقة الغاز الروسي فلاديمير بوتين

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