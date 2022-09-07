بيان عاجل للجيش الأوكراني حول موعد انتهاء الحرب مع روسيا

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش الأوكراني، أن تقييمات عسكرية رفيعة المستوى، تشير إلى أن الحرب مع روسيا لن تنتهي هذا العام.

الحرب لن تنتهي هذا العام

ونقلت وكالة رويترز عن قائد الجيش الأوكراني، أن كل الأسباب تدفع للاعتقاد بأن الحرب لن تنتهي هذا العام، وأنه لا يستبعد إمكانية تجدد الهجوم على كييف أو شن هجمات من بيلاروسيا.

أوروبا: روسيا تتلاعب بسوق الغاز

وكشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن روسيا تتلاعب بسوق الغاز وهي شريك غير موثوق، مؤكدة أن أوروبا يمكنها تعويض واردات الغاز الروسي من مصادر أخرى، وأن الاتحاد أوجد مصادر أخرى بديلة للغاز الروسي من دول مثل النرويج والجزائر والولايات المتحدة، ولديه استثمارات ضخمة في مصادر الطاقة البديلة لنصل للاستغناء الكامل عن الغاز الروسي.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الدفاع الروسية إصابة محول كهربائي بقذيفة أوكرانية في مدينة إنيرغودار وانقطاع الكهرباء عن المدينة، مشيرة على أن قواتها تسيطر بشكل كامل على مدينة كوديما بمقاطعة دونيتستك.

بوتين: سياسات الغرب تُقوّض أسس النظام العالمي

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الروسي، أن سياسة الغرب في العقوبات مستمرة منذ عقود والولايات المتحدة ترغب في استمرار هيمنتها على العالم، وأن القرارات التي تتخذها القيادات في الغرب تتعارض مع مصالح شعوبها، مؤكدًا أن سياسات الغرب تقوض أسس النظام الاقتصادي العالمي، وأن الدول الغربية تواصل التصرف بنهج استعماري بشأن موضوع تصدير الحبوب الأوكرانية.

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