بعد تداول 131 مليون سهم.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11863 نقطة

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة اليوم منخفضًا 130.91 نقطة ليقفل عند مستوى 11863.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال.

أكثر من 360 ألف صفقة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم – 131 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 22 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 189 شركة على تراجع.

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الشركات الأكثر نشاطا

وكانت أسهم شركات: أكوا باور، والدريس، والإنماء طوكيو، وشمس، والتأمين العربية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: سلامة، وتشب، والمواساة، ومعدنية، والعالمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.23% و8.59%.

فيما كانت أسهم شركات: بترو رابغ، ودار الأركان، والإنماء، ومعادن، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأكوا باور، ومعادن، وسابك للمغذيات الزراعية، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر الأسهم الموازية (نمو)

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 322.71 نقطة ليقفل عند مستوى 20528.68 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 60 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 4361 صفقة.