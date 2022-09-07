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بقيمة 1.18 مليار ريال.. توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع للنحاس في رأس الخير
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بقيمة 1.18 مليار ريال.. توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع للنحاس في رأس الخير

بقيمة 1.18 مليار ريال.. توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع للنحاس في رأس الخير

بقيمة 1.18 مليار ريال.. توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع للنحاس في رأس الخير
٠٤:٣٩:٣٨ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وقعت الهيئة الملكية بالجبيل، بمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، اتفاقية مع إحدى الشركات الوطنية، بقيمة 1.18 مليار ريال، لتخصيص أرض صناعية في مدينة رأس الخير الصناعية.

وشاركت الهيئة الملكية بالجبيل، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، صور توقيع الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بمدينة رأس الخير، أحمد حسن، مع شركة نحاس الخليجية للصناعة.

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طاقة إنتاجية 155 ألف طن/سنويًا

أوضحت الهيئة، أن الاتفاقية تهدف لإنشاء وتشغيل مصنع لصهر وسبك النحاس، بمساحة 250 ألف متر مربع، وبطاقة إنتاجية تبلغ 155 ألف طن سنويًا ويوفر 1070 وظيفة مباشرة عند بدء التشغيل التجاري.

وتضم مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية العديد من المصانع التي تحتاج إلى أعمال صب النحاس في الأعمال التشغيلية، إضافة إلى قطاع الغيار التي تعتمد على الصناعات النحاسية.

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اتفاقية تعاون الصناعات التعدينية الهيئة الملكية بالجبيل تخصيص أرض صناعية مدينة رأس الخير مصنع لصهر وسبك النحاس مصنع نحاس

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