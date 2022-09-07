الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لتغطية كافة مناطق المملكة.. 10 مبادرات لتطوير قطاع المتاجر الإلكترونية
بالصور.. مهرجان التمور بحائل حراك اقتصادي وتنوع في المعروض
المحكمة العراقية تُعلن رسميًا رد دعوى حل البرلمان: ارجعوا للدستور
بمشاركة كبرى شركات التطوير.. انطلاق معرض “ريستاتكس جدة العقاري” في هذا الموعد
في هذا الموعد.. خبير طقس يزف بشرى سارة عن انخفاض درجات الحرارة
“حولته عمالة إلى معمل للنجارة”.. شاهد لحظة مداهمة منزل شعبي وسط الرياض

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لتغطية كافة مناطق المملكة.. 10 مبادرات لتطوير قطاع المتاجر الإلكترونية

لتغطية كافة مناطق المملكة.. 10 مبادرات لتطوير قطاع المتاجر الإلكترونية

لتغطية كافة مناطق المملكة.. 10 مبادرات لتطوير قطاع المتاجر الإلكترونية
٠٤:٢٤:٤٧ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

أعلنت وزارة التجارة عن 10 مبادرات لتطوير قطاع المتاجر الإلكترونية في المملكة.

ووفق بيان للوزارة، جاءت هذه المبادرات استناداً لنتائج استبيان “صوت المستهلك” الذي استطلعت من خلاله الوزارة مدى رضى المستهلكين عن أداء المتاجر الإلكترونية.

وشارك في الاستبيان أكثر من 6 آلاف مستهلك، وأظهرت نتائجه وجود أربعة تحديات رئيسية تواجه المستهلكين في القطاع.

10 مبادرات

والتحديات الأربعة هي :عدم وضوح سياسات الضمان والصيانة، وعدم وجود خدمة التوصيل لبعض المناطق، والتأخر في معالجة الشكاوى، والتأخر في إعادة المبالغ المالية للمستهلكين.

ومن بين المبادرات العشر الجديدة، إلزام المتاجر الإلكترونية بتضمين فاتورة الشراء جميع المعلومات المتعلقة بالضمان والتواصل مع وكيل المنتج، وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية للتوصيل وعدم حصرها في المدن الرئيسية.

ومن بين المبادرات أيضا، تنويع خيارات الشحن والتوصيل بما يضمن عدم التأخر في إيصال الشحنات، وإلزام المتاجر الإلكترونية بتوفير حلول دفع متنوعة مدى، بطاقات ائتمانية، وغيرها، وتوفير أنظمة تقنية لإدارة ومتابعة استرداد المبالغ.

وشددت وزارة التجارة على أنها ستعمل بالشراكة مع المتاجر الإلكترونية، على تنفيذ هذه المبادرات، حرصاً منها على الارتقاء بالخدمات التي يقدمها القطاع.

اقرأ أيضًا:

«وزارة التجارة» لأصحاب المتاجر الإلكترونية: افعلوا هذا الأمر لكسب ثقة عملائكم

الصورة

الكلمات الدلالية:
التجارة التجارة الإلكترونية المتاجر المتاجر الإلكترونية مبادرات

مواد ذات صلة

المزيد
الزهراني: ثلثا المخدرات المهربة حول العالم تُضبط داخل المملكة

الزهراني: ثلثا المخدرات المهربة حول العالم تُضبط داخل المملكة

٠٥:١٨ م، الثلاثاء، ١٦ فبراير ٢٠١٦
«آل شيبان»: تأمين جميع محطات قطار المشاعر ضد الأعمال المشبوهة

«آل شيبان»: تأمين جميع محطات قطار المشاعر ضد الأعمال المشبوهة

١٠:١٤ م، الأحد، ١١ سبتمبر ٢٠١٦
28% من عمالة مطابخ الإعاشة بمكة غير حاصلين على شهادات صحية

28% من عمالة مطابخ الإعاشة بمكة غير حاصلين على شهادات صحية

٠٢:٣٥ م، الأحد، ٠٣ مايو ٢٠١٥
وزير الخارجية الصيني يوجه رسالة للغرب من جزر سليمان

وزير الخارجية الصيني يوجه رسالة للغرب من جزر سليمان

٠٩:٣١ ص، الخميس، ٢٦ مايو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *