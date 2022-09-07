لتغطية كافة مناطق المملكة.. 10 مبادرات لتطوير قطاع المتاجر الإلكترونية

تواصل – واس:

أعلنت وزارة التجارة عن 10 مبادرات لتطوير قطاع المتاجر الإلكترونية في المملكة.

ووفق بيان للوزارة، جاءت هذه المبادرات استناداً لنتائج استبيان “صوت المستهلك” الذي استطلعت من خلاله الوزارة مدى رضى المستهلكين عن أداء المتاجر الإلكترونية.

وشارك في الاستبيان أكثر من 6 آلاف مستهلك، وأظهرت نتائجه وجود أربعة تحديات رئيسية تواجه المستهلكين في القطاع.

10 مبادرات

والتحديات الأربعة هي :عدم وضوح سياسات الضمان والصيانة، وعدم وجود خدمة التوصيل لبعض المناطق، والتأخر في معالجة الشكاوى، والتأخر في إعادة المبالغ المالية للمستهلكين.

ومن بين المبادرات العشر الجديدة، إلزام المتاجر الإلكترونية بتضمين فاتورة الشراء جميع المعلومات المتعلقة بالضمان والتواصل مع وكيل المنتج، وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية للتوصيل وعدم حصرها في المدن الرئيسية.

ومن بين المبادرات أيضا، تنويع خيارات الشحن والتوصيل بما يضمن عدم التأخر في إيصال الشحنات، وإلزام المتاجر الإلكترونية بتوفير حلول دفع متنوعة مدى، بطاقات ائتمانية، وغيرها، وتوفير أنظمة تقنية لإدارة ومتابعة استرداد المبالغ.

وشددت وزارة التجارة على أنها ستعمل بالشراكة مع المتاجر الإلكترونية، على تنفيذ هذه المبادرات، حرصاً منها على الارتقاء بالخدمات التي يقدمها القطاع.

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