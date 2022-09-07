في هذا الموعد.. خبير طقس يزف بشرى سارة عن انخفاض درجات الحرارة

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توقع خبير الطقس د. عبد الله المسند، أن تنخفض درجة الحرارة العظمى في المملكة إلى ما دون الـ 40 درجة مئوية.

توقعات بانخفاض الحرارة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن التوقعات تشير إلى انخفاض درجات الحرارة خلال الثلث الثاني من شهر سبتمبر الجاري، في الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل.

وأضاف أنه من المتوقع أن تنخفض الحرارة لأقل من الأربعينات، في الرياض والشرقية والقصيم، خلال الثلث الأخير من سبتمبر، وفي مكة والمدينة بقية المناطق، تنخفض خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.

45 درجة في حفر الباطن والأحساء

وصباح اليوم، أعلن المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 45 درجة في حفر الباطن والأحساء، و44 درجة في مكة والدمام ورفحاء، بينما تصل 43 درجة في المدينة والعلا والخرج، و42 درجة في الرياض وبريدة ووادي الدواسر وينبع والمجمعة، و41 درجة في الدوادمي وشرورة، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت كل من الباحة وأبها 31 درجة مئوية.

هطول أمطار على المناطق الجنوبية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر خاصة الجزء الأوسط.

استمرار الحالة المطرية الصيفية

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة.

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