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“حولته عمالة إلى معمل للنجارة”.. شاهد لحظة مداهمة منزل شعبي وسط الرياض
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“حولته عمالة إلى معمل للنجارة”.. شاهد لحظة مداهمة منزل شعبي وسط الرياض

“حولته عمالة إلى معمل للنجارة”.. شاهد لحظة مداهمة منزل شعبي وسط الرياض

“حولته عمالة إلى معمل للنجارة”.. شاهد لحظة مداهمة منزل شعبي وسط الرياض
٠٤:٠٣:٥١ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أظهر مقطع فيديو لحظة مداهمة منزل شعبي في وسط الرياض بعد أن حولته عمالة إلى معمل للنجارة وتصنيع مجسمات لحمل الذهب والمجوهرات.

وأوضح الفيديو قيام رجال الضبط بمداهمة المكان والعثور على مضبوطات كانت العمالة تجهزها للبدء في ترويجها بشكل غير نظامي.

وتم إلقاء القبض على العمالة المخالفة بمشاركة 14 جهة حكومية كما تم استدعاء مالك المنزل لمواجهته بما حدث والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ويظهر الفيديو وجود عدد من المجسمات وتم تغطيتها وكذلك بعض الأدوات المستخدمة في أعمال النحت والتي استخدمتها العمالة في تجسيد هذه المجسمات.

وتسعى أمانة منطقة الرياض لضبط الأوضاع عن طريق تنظيم العديد من الجولات الميدانية التي تستهدف إلقاء القبض على مخالفي نظام الإقامة والعمل وتحويلهم إلى الجهات المختصة.

كما تستمر الجهات التنفيذية في الحملات المشتركة والمنسقة فيما بينها والتي تستهدف ضمان الهدوء والاستقرار إلى الشارع وضبط المخالفين وتحويلهم بشكل مباشر إلى جهات التحقيق للبدء في اتخاذ الإجراءات ضدهم.

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الكلمات الدلالية:
أمانة الرياض عمالة عمالة مخالفة

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