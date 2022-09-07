بالصور.. مهرجان التمور بحائل حراك اقتصادي وتنوع في المعروض

تواصل – واس:

شهد مهرجان التمور في منطقة حائل إقبالاً كثيفًا من قبل التجار والمستهلكين من عشاق التمور الحائلية التي تشتهر بها المنطقة بمختلف أنوعها.

حيث اجتذبت محبيها من داخل المنطقة ومن خارجها مما أضاف قوة شرائية في المنتجات المقدمة بالمنطقة.

أشهر التمور في حائل

وأحدثت أصناف التمور الحائلية التي تم عرضها في أركان المهرجان من منتجات المزارعين البالغ عددهم أكثر من 8000 مزارع حراكاً اقتصادياً فاعل ضمته مايقارب مليوني نخلة منتجة متنوعة الأصناف.

شملت تمرة الحلوة، والفنخاء، والخلاص، والرميثية، والحمراء، وأم الحمام، والداحسية، والسكري، والبرحى، والمكتومي، والرشودية، والروثانة، ودقلة شويش، ونبتة علي، والمجهولة، والمسكانية، والصقعي، والشيشي .

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تمرة “الحلوة” تتصدر مهرجان حائل

لاقت تمرة “الحلوة” طلبًا متزايد من مرتادي مهرجان التمور في حائل الذي يستقبل زوارة على مدى 15 يومًا، حيث كان لهذا النوع الذي يعد من ضمن أجود أنواع التمور التي يضمها المهرجان نصيباً وافراً من المبيعات وذلك لكثرة الطلب عليه.

وتعد “الحلوة” من أهم أعمدة الطعام في كل بيت وأفضل ما يقدم للضيف في فصل الشتاء تحديدًا بحائل، وتتميز تمرة الحلوة الناضجة عن غيرها بكثرة “الدبس” عليها، وتشتهر بشكلها البيضاوي ولونها الذي يكون يميل ما بين البني والأسود، إضافة إلى حجمها الذي يختلف حسب نوعية الأرض وملوحة المياه التي تناسبها.

أين توجد “الحلوة”.. وأسعارها؟

وتشتهر قرية السويطاء جنوب مدينة حائل بهذا النوع من التمور، حيث تنتج نحو النصف من كمية إنتاج المنطقة ومحافظة بقعاء والعديد من القرى الأخرى، ويفضل أهل حائل أكلها على هيئة التمر المعبأ بعبوات تنك أو أكياس مخصصة.

بحيث يبدأ سعر الحلوة الرميثية متوسطة الحجم من 35 ريالاً إلى 70 ريالاً للكيلو، خاصة المصنعة يدويا، والتي يتم تعبئتها يدويًا في تنك مخصص تزن الواحدة منها نحو 20 كيلو، وتزيد بحسب الطلب، مما يجعل الزبون على اطلاع كامل على النوعية وحجم الحبة قبل فتح الكيس.

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يستمر مدة 15 يومًا

كان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، رعى افتتاح حفل مهرجان التمور بالمنطقة، بمقر سوق التمور في المنطقة التجارية، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، في مطلع سبتمبر الجاري، ويستمر 15 يوماً، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.