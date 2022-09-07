بمشاركة كبرى شركات التطوير.. انطلاق معرض “ريستاتكس جدة العقاري” في هذا الموعد

تواصل – واس:

تنطلق في محافظة جدة خلال الفترة 10 – 13 أكتوبر القادم فعاليات معرض “ريستاتكس جدة العقاري” بنسخته الجديدة للعام 2022، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.

شركات التطوير العقاري الكبرى تشارك

ويقام المعرض على كامل مساحة مركز جدة للمنتديات والفعاليات، بمشاركة واسعة من كبريات شركات التطوير العقاري والإسكاني والتمويلي ومختلف الشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتمويل في القطاعين الحكومي والخاص.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة رامتان، الشركة المنظمة لمعارض ريستاتكس العقارية، محمد الفراج، أن عودة انطلاق بمشاركة مختلف قطاعات الأعمال المعنية بشؤون الإسكان والعقار وجهات التمويل وشركة روشن -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة-، تؤكد السمعة الطيبة والمكانة الرفيعة التي تتمتع بها معارض “ريستاتكس” في كل من الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية.

فرص استثمارية وعروض عقارية وتمويلية

مبينًا أن القطاع العقاري والتمويلي في المنطقة الغربية يسير بخطوات واثقة ورؤية واضحة، مفيدًا أن جميع المشاركين بالمعرض سيوفرون حلولًا وعروضًا ضخمة سكنية وعقارية وتمويلية وفرص استثمارية.

وبين أن معرض ريستاتكس جدة العقاري يعد امتداداً لسلسلة نجاحات المعرض منذ 29 عاماً في الرياض ونسختيه في كل من جدة والمنطقة الشرقي.

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إطلاق هوية بصرية جديدة

ويشهد معرض ريستاتكس جدة في نسخته الحالية، إطلاق هوية بصرية جديدة، تعكس التطور المستمر الذي يشهده المعرض والفكر المتجدد الذي يعد نهجًا يسير عليه لمواصلة النمو والابتكار لخدمة المجتمع العقاري من مطورين وممولين ومسوقين وجهات حكومية ومستفيدين من أبناء هذا الوطن الباحثين عن فرص تملك الوحدات السكنية، حيث يوفر حلولاً اسكانية وتمويلية فريدة تلائم مختلف شرائح المجتمع.

ويعد معرض ريستاتكس المنصة الأبرز لعقد الشراكات والصفقات وإطلاق الإستراتيجيات وسيتضمن مجموعة من الفعاليات المصاحبة يجري التحضير لها حاليًا لتعزيز مخرجات هذا الحدث العقاري.