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750 مليون ريال لتمويل استيراد عدد من المنتجات الزراعية

750 مليون ريال لتمويل استيراد عدد من المنتجات الزراعية

750 مليون ريال لتمويل استيراد عدد من المنتجات الزراعية
٠٤:٠٣:٣٦ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

وقّع صندوق التنمية الزراعية عددًا من العقود التمويلية مع عدد من الشركات بقيمة إجمالية تجاوزت 650 مليون ريال للإسهام في تمويل استيراد عدد من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي.

منتجات مستهدفة في الأمن الغذائي

وتشمل المنتجات، الذرة الصفراء، وفول الصويا، والشعير، وذلك ضمن مبادرة الصندوق لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي.

وشملت العقود التمويلية شركات عصر بذور الصويا ومشتقاتها، والشركة الوطنية للأعلاف (فيدكو)، ومصنع الشركة العربية للخدمات المتكاملة (إيمكو)، والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)، وشركة مصنع مرام لصناعة الأعلاف.

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كما وقع الصندوق عقدًا تمويلياً مع الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية في محافظة تثليث بقيمة 100 مليون لتمويل المسلخ الآلي التابع للجمعية، بطاقة إنتاجية تبلغ عشرة آلاف طير بالساعة.

ويأتي توقيع هذه العقود ضمن برامج ومبادرات صندوق التنمية الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية، إضافة إلى ضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية.

الكلمات الدلالية:
الأمن الغذائي الذرة الشعير صندوق التنمية الزراعية عقود تمويلية فول الصويا منتجات زراعية

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