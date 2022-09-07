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العراق.. التيار الصدري يرفع دعوى قضائية ضد المالكي ويطالب بمحاكمته
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العراق.. التيار الصدري يرفع دعوى قضائية ضد المالكي ويطالب بمحاكمته

العراق.. التيار الصدري يرفع دعوى قضائية ضد المالكي ويطالب بمحاكمته

العراق.. التيار الصدري يرفع دعوى قضائية ضد المالكي ويطالب بمحاكمته
٠٢:٤٩:٠٩ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن التيار الصدري، أنه طالب القضاء العراقي بالتحقيق مع زعيم كتلة دولة القانون نوري المالكي، بسبب تصريحات تهدد السلم الأهلي.

وأكدت الكتلة الصدرية، أنها رفعت دعوى أمام القضاء العراقي ضد نوري المالكي على خلفية التسريبات الصوتية.

وأوضحت وثيقة دعوى التيار الصدري، أن تسريبات المالكي تكشف عن مخططات واضحة لتهديد السلم والأمن بالعراق، تسريبات المالكي تضمنت إساءة للجيش والأمن في العراق.

تسريبات المالكي تكشف عن نيته لإحداث فتنة

تسريبات المالكي كشفت عن خطط لتسليح مجاميع خارج إطار الدولة، وتكشف عن نيته لإحداث فتنة واقتتال طائفي في العراق.

وثيقة دعوى التيار الصدري تطلب محاكمة المالكي وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب، مطالبة المحكمة بمنع المالكي من السفر والقبض عليه.

وأثارت تسجيلات صوتية مسربة مزعومة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الجدل وردود أفعال غاضبة بين الأوساط السياسية والعامة، حيث تضمنت – حسب “العربية”- المقاطع المسربة تصريحات للمالكي، تعرّض من خلالها لقيادات وعناوين سياسية بالإساءة والاتهام بالتخوين والجبن والقتل، إلى جانب مخططات تتضمن مواجهات مسلحة وإثارة الدماء والتهديد بالسلم الأهلي بذريعة الحفاظ  على المصالح الشيعية.

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الكلمات الدلالية:
التيار الصدري العراق تسريبات المالكي تهديد السلم الأهلي نوري المالكي

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