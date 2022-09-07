في «5 خطوات».. التصرف السليم في حال اشتعال زيت الطهي

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نشر الدفاع المدني “إنفوجرافًا” لتوضيح التصرف السليم في حال اشتعال زيت الطهي وذلك لتجنب حدوث أي مخاطر.

وذكر الدفاع المدني 5 خطوات ينبغي القيام بها في حال اشتعال زيت الطهي في المنازل والمطابخ، وهي:

1- عدم لمس الوعاء المشتعل.

2- إغلاق مصدر الغاز.

3- عدم استخدام الماء أبدًا.

4- تغطية الوعاء بغطاء معدني لحجب الهواء أو قطعة قماش مبللة.

5- الاتصال بالدفاع المدني في حال عدم انطفاء النار.

الخطوات الخمسة السابقة يتم اتباعها فور اشتعال النيران ويجب الابتعاد قليلاً عن زيت الطهي حتى لا تصاب بأذى.

كما يجب أن يتمتع الشخص بالثقة في النفس لأن الاضطراب في مثل هذه الحالات قد يتسبب في وقوع مشكلة أكبر.

وبشكل عام، يُنصح بإبعاد الأطفال أثناء طهي الطعام في الزيت، كما يجب أن يكون الشخص على قدر كاف من المعرفة بحيث يستطيع التعامل مع هذا الموقف الطارئ.

ومن وقت لآخر، تنشر صفحة “الدفاع المدني السعودي ” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عدة نصائح لإرشاد المواطنين بالطرق السليمة للتعامل مع مثل تلك المواقف الطارئة.

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