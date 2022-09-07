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روسيا توسّع قائمة المواطنين الأوروبيين الممنوعين من دخول أراضيها
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روسيا توسّع قائمة المواطنين الأوروبيين الممنوعين من دخول أراضيها

روسيا توسّع قائمة المواطنين الأوروبيين الممنوعين من دخول أراضيها

روسيا توسّع قائمة المواطنين الأوروبيين الممنوعين من دخول أراضيها
٠٣:٠٥:٤٠ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الروسية، أنها وسّعت لائحة المواطنين الأوروبيين الممنوعين من دخول أراضيها، في قرار قُدّم على أنه ردّ على خطوات معادية وفرض المزيد من العقوبات على موسكو.

روسيا تحذر الاتحاد الأوروبي من الطابع التدميري

وأكدت الوزارة، أنها حذرت الاتحاد الأوروبي من الطابع التدميري لسلوكه، مشيرةً إلى أنه تمّ توسيع لائحة الأشخاص والمنظمات الأوروبية المحظورة، مؤكدة أنه إذا واصل الاتحاد الأوروبي هذا النهج التصادمي فإن موسكو ستتخذ التدابير الملائمة.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الخارجية الأوكرانية، أن انتهاك استقرار الأسر الأوروبية هو المرحلة التالية من الحرب التي تشنها روسيا.

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وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه لا علاقة لخفض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بالعقوبات، والأمر مخطط له مسبقًا، وذلك عقب تصريحات الرئيس الروسي بأن محاولات تحديد سقف أسعار الغاز الروسي في أوروبا ستقود إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن موسكو ستوقف صادرات الغاز والنفط إلى بعض الدول حال تعارضها مع مصالحها، لافتًا إلى أن روسيا ليس لديها مشاكل في بيع مواردها من الطاقة وسنبيع الغاز في جميع أنحاء العالم.

في الوقت نفسه، أكد مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، أنها تحدثت مع زيلينسكي أمس، لتأكيد دعم المملكة المتحدة الثابت لأوكرانيا.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الاتحاد الأوروبي روسيا قائمة الممنوعين

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