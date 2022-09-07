المفوضية الأوروبية: روسيا دولة غير موثوقة.. ويوجد بدائل لاستيراد الغاز

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قالت المفوضية الأوروبية، اليوم: “نحن قادرون على تعويض الغاز الروسي من مصادر أخرى”، وأضافت: “نواجه ارتفاعًا في أسعار الطاقة نظرًا لشح البدائل مثل المفاعلات النووية”.

واردات النرويج

واعتبرت المفوضية، في تصريحات لها اليوم، أن روسيا دولة “غير موثوقة”، بسبب تلاعبها بسوق الغاز، وأوضحت في الوقت نفسه أن واردات الغاز من النرويج تفوق الآن الواردات الروسية.

سقف لأسعار الغاز الروسي

وأفادت المفوضية بأن بدائل الغاز الروسي ستكون من النرويج والجزائر والولايات المتحدة، وأوردت: “نحن مستعدون لعملية التخزين المشترك للغاز في أوروبا.. ونعمل على وضع سقف لأسعار الغاز الروسي”.

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من ناحية أخرى،أكدت صحيفة “جلوبال تايمز” أن الولايات المتحدة هي المستفيد الأكبر من أزمة الطاقة في أوروبا، والتي يمكن أن تتفاقم بسبب تعليق إمدادات الغاز عبر “السيل الشمالي-1”.

وأوضحت الصحيفة في مقالها أنه وسط المخاوف بشأن وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أجل غير مسمى، سيضطر الاتحاد الأوروبي إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من مصادر بديلة تحسبًا لفصل الشتاء المقبل.

وأشارت إلى أن هذه التطورات ستجعل الولايات المتحدة “الرابح الأكبر” في الأزمة الأوكرانية الحالية.