الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لأصحاب المنشآت.. هدف: هذه البرامج تساعدك في تسهيل أعمالك
إعلام أمريكي: المحققون عثروا في مقر إقامة ترامب على هذا الشيء الخطير
روسيا توسّع قائمة المواطنين الأوروبيين الممنوعين من دخول أراضيها
في «5 خطوات».. التصرف السليم في حال اشتعال زيت الطهي
العراق.. التيار الصدري يرفع دعوى قضائية ضد المالكي ويطالب بمحاكمته
بالفيديو.. مظاهرات في ألمانيا احتجاجًا على ارتفاع فواتير الطاقة

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

المفوضية الأوروبية: روسيا دولة غير موثوقة.. ويوجد بدائل لاستيراد الغاز

المفوضية الأوروبية: روسيا دولة غير موثوقة.. ويوجد بدائل لاستيراد الغاز

المفوضية الأوروبية: روسيا دولة غير موثوقة.. ويوجد بدائل لاستيراد الغاز
٠٢:٤٣:١٢ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم: “نحن قادرون على تعويض الغاز الروسي من مصادر أخرى”، وأضافت: “نواجه ارتفاعًا في أسعار الطاقة نظرًا لشح البدائل مثل المفاعلات النووية”.

واردات النرويج

واعتبرت المفوضية، في تصريحات لها اليوم، أن روسيا دولة “غير موثوقة”، بسبب تلاعبها بسوق الغاز، وأوضحت في الوقت نفسه أن واردات الغاز من النرويج تفوق الآن الواردات الروسية.

سقف لأسعار الغاز الروسي

وأفادت المفوضية بأن بدائل الغاز الروسي ستكون من النرويج والجزائر والولايات المتحدة، وأوردت: “نحن مستعدون لعملية التخزين المشترك للغاز في أوروبا.. ونعمل على وضع سقف لأسعار الغاز الروسي”.

اقرأ أيضًا:

هل انتصر بوتين؟ روسيا تربح من أوروبا مليار دولار يوميًا لشراء الطاقة

أوروبا تصدم روسيا وتدعو شركات الطاقة إلى هذا الأمر العاجل

من ناحية أخرى،أكدت صحيفة “جلوبال تايمز” أن الولايات المتحدة هي المستفيد الأكبر من أزمة الطاقة في أوروبا، والتي يمكن أن تتفاقم بسبب تعليق إمدادات الغاز عبر “السيل الشمالي-1”.

وأوضحت الصحيفة في مقالها أنه وسط المخاوف بشأن وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أجل غير مسمى، سيضطر الاتحاد الأوروبي إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من مصادر بديلة تحسبًا لفصل الشتاء المقبل.

وأشارت إلى أن هذه التطورات ستجعل الولايات المتحدة “الرابح الأكبر” في الأزمة الأوكرانية الحالية.

الكلمات الدلالية:
ارتفاع أسعار الطاقة الغاز الروسي المفوضية الأوروبي سوق الغاز واردات الغاز

مواد ذات صلة

المزيد
8.5 مليار ريال تداولات.. مؤشر الأسهم ينهي تعاملات الأسبوع مرتفعا 16 نقطة

8.5 مليار ريال تداولات.. مؤشر الأسهم ينهي تعاملات الأسبوع مرتفعا 16 نقطة

٠٤:٤٤ م، الخميس، ١٥ يوليو ٢٠٢١
«الأسهم السعودية» تسجل تراجعاً بـ94 نقطة

«الأسهم السعودية» تسجل تراجعاً بـ94 نقطة

٠٥:٤٣ م، الأحد، ٢٧ مارس ٢٠١٦
أسعار النفط في مطلع يوليو بين مخاوف نقص الإمدادات وخفض الطلب

أسعار النفط في مطلع يوليو بين مخاوف نقص الإمدادات وخفض الطلب

٠٤:٠٤ م، الأحد، ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
أوبك: سوق النفط أكثر توازناً اعتباراً من مايو 2016

أوبك: سوق النفط أكثر توازناً اعتباراً من مايو 2016

٠٨:٥٧ م، الخميس، ٣٠ يوليو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *