بالفيديو.. متحدث الأرصاد: لهذه الأسباب يُمنع الإدلاء بتصريحات عن الطقس دون تصريح

تواصل – فريق التحرير :

قال حسين القحطاني، المتحدث الرسمي لمركز الأرصاد، إنه يُمنع مزاولة أي عمل معنيٍّ بالأرصاد غير مرخص، وذلك للحد من نشر المعلومات المتضاربة.

وأوضح “القحطاني” في مداخلة بقناة “الإخبارية” أنه لا بد من الحصول على ترخيص من الجهات المخوّلة والمعنية قبل مزاولة أي عمل معني بالأرصاد، متابعًا: أيضًا يحظر استخدام أي أجهزة، والمركز الوطني للأرصاد هو الجهة الوحيدة المخول لها إعطاء تصاريح.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن اشتراطات التصاريح في مجال الطقس، مضيفًا: اللجان المعنية بوضع الاشتراطات بدأت أعمالها وخلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر سيتم الإعلان عنها.

وكثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الإدلاء بتصريحات في مجال الطقس والمناخ من غير المختصين، الأمر الذي أحدث حالة من الجدل، لذا فإن المركز الوطني للأرصاد قرر وضع حد لهذه الظاهرة.

ويستهدف المركز الوطني للأرصاد الرصد والمراقبة لحالة الطقس والمناخ والعناصر التي يتأثران بها، وكذلك للظواهر الجوية والبحرية وتأثيراتها على أشكال الحياة.

تأسس المركز بموافقة مجلس الوزراء في مارس 2019، بعد إلغاء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

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