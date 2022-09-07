بالفيديو.. مظاهرات في ألمانيا احتجاجًا على ارتفاع فواتير الطاقة

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انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو، لمظاهرة حاشدة، رجّح متابعون أنها من مدينة لايبزج الألمانية، اعتراضًا على ارتفاع أسعار الطاقة والفواتير الاستهلاكية.

مظاهرات في مدن ألمانيا

وأورد متابعون أن مظاهرات شملت عدة مدن ألمانية من بينها برلين، ميلتنبرج، كاسل، ماجيبورج، لايبزج، كولونيا، للمطالبة بإنهاء العقوبات على روسيا، لأنهم المتضرر الأول كأفراد، ويريدون من بلدهم اتخاذ موقف محايد بشأن الصراع في أوكرانيا.

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البحث عن بديل لاستيراد الغاز

وبسبب الوضع المتوتر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وانعكاسات ذلك على إمدادات الغاز من روسيا، تبحث دول الاتحاد الأوروبي عن موردي غاز بدائل، حيث تلعب القارة الإفريقية دورًا في الحد من الاعتماد على الصادرات الروسية. إذ أن بعض البلدان في إفريقيا لديها احتياطات كبيرة من الغاز، لكن في كثير من الأحيان تكون قدرات الإنتاج والنقل محدودة.

فيما كشف المستشار الألماني أولاف شولتس، أن الهيدروجين سيكون بديلًا عن الغاز والفحم في المستقبل، مؤكدًا أن وقف واردات الطاقة وخاصة الغاز من روسيا بشكل نهائي، سيحتاج إلى وقت.