رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض

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أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض «غرفة الرياض» عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة مختلف التخصصات، للعمل في مدينة الرياض وفق المسميات الوظيفية التالية:

الوظائف الشاغرة:

حارس أمن

مندوب مبيعات

مسوق مبيعات

مهندس معماري

‏مشرف على مسكن

محاسب

مسؤل الصحة و السلامة

دعم فنيIT

أمين مخزن

وغيرها ..

يذكر أنه قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 239 وتاريخ 10/4/1381هـ بالموافقة على تأسيس غرفة الرياض، وجاء في القرار: «إن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على المعاملة المرفقة لهذا المرفوعة لصاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء من معالي وزير التجارة برقم 5018/1 وتاريخ 7/4/1381هـ المشتملة على طلب تجار الرياض إنشاء غرفة تجارية صناعية بالرياض تقوم بتقديم وجهة نظر تجارها إلى الحكومة في المسائل التي تتعلق بهم وفي نفس الوقت تدافع عن مصالحهم أسوة بغيرهم في بلدان المملكة وتأييد وزارة التجارة للطلب في إقامة غرفة للتجارة والصناعة لتنسيق مصالحهم والحفاظ عليها.

للتقديم (من هنا)

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