مستشفى الملك فيصل يعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى.. شروط التقديم

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة الثانوية فأعلي، وفق المسميات الوظيفية التالية:

المسمى الوظيفي :

1.منسق البحوث السريرية

المؤهلات والخبرة

مطلوب درجة الماجستير أو البكالوريوس في مجال سريري مثل التمريض أو الصيدلة أو أي مجال متعلق بالعلوم الصحية.

مطلوب سنتين (2) من الخبرة السريرية و / أو الرعاية الصحية و / أو البحث ذات الصلة مع الماجستير أو أربع (4) سنوات مع درجة البكالوريوس.

2.مساعد مستشفى أول

المؤهلات والخبرة

مطلوب درجة البكالوريوس أو الزمالة / دبلوم في إدارة الأعمال أو اللغة الإنجليزية أو مجال السكرتارية أو الانضباط ذي الصلة.

مطلوب أربع (4) سنوات من الخبرة في السكرتارية مع درجة البكالوريوس أو ستة (6) سنوات مع الدبلوم.

3.المستشار القانوني

المؤهلات والخبرة

يشترط الحصول على درجة الماجستير أو البكالوريوس في القانون.

أربع (4) سنوات من الخبرة المهنية مع درجة الماجستير في مجال قانون العمل وشؤون الموظفين والعقود ، أو ست (6) سنوات من المؤهلات المماثلة مع درجة البكالوريوس المطلوبة.

4.المستشار القانوني

المؤهلات والخبرة

يشترط الحصول على درجة الماجستير أو البكالوريوس في القانون.

ست (6) سنوات من الخبرة المهنية مع درجة الماجستير في مجال قانون العمل ، وشؤون الموظفين والعقود ، أو ثماني (8) سنوات من المؤهلات المماثلة مع درجة البكالوريوس المطلوبة.

5.مستشار قانوني أول

المؤهلات والخبرة

يشترط الحصول على درجة الماجستير أو البكالوريوس في القانون.

ثماني (8) سنوات من الخبرة المهنية مع درجة الماجستير في مجال قانون العمل ، وشؤون الموظفين والعقود ، أو عشر (10) سنوات من المؤهلات المماثلة مع درجة البكالوريوس المطلوبة.

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