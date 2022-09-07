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عاجل.. النيابة: إيقاف شخص انتحل صفة ممارس صحي وقام بهذه الأفعال
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عاجل.. النيابة: إيقاف شخص انتحل صفة ممارس صحي وقام بهذه الأفعال

عاجل.. النيابة: إيقاف شخص انتحل صفة ممارس صحي وقام بهذه الأفعال

عاجل.. النيابة: إيقاف شخص انتحل صفة ممارس صحي وقام بهذه الأفعال
٠١:١٣:٤٩ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن تحقيقات نيابة الاعتداء على الأشخاص انتهت إلى اتهام شخص بنشر مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل ادعاءه معالجة المرضى، مضللاً المرضى والمحتاجين للعلاج.

وأضافت النيابة أن المتهم لا يحمل مؤهلاً علميًا في التخصص الطبي، وليس لديه مستند نظامي من الجهات المختصة يخوله القيام بالممارسات الصحية أو تقديم الرأي الطبي للمرضى.

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الطب المرضى الممارسات الصحية النيابة النيابة العامة انتحال صفة ممارس ممارس صحي

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