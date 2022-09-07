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بالفيديو.. وزراء خارجية مجلس التعاون يجتمعون بنظرائهم في آسيا الوسطى بالرياض
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بالفيديو.. وزراء خارجية مجلس التعاون يجتمعون بنظرائهم في آسيا الوسطى بالرياض

بالفيديو.. وزراء خارجية مجلس التعاون يجتمعون بنظرائهم في آسيا الوسطى بالرياض

بالفيديو.. وزراء خارجية مجلس التعاون يجتمعون بنظرائهم في آسيا الوسطى بالرياض
٠١:٢٢:٤٣ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تنطلق اليوم، أعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى في مقر الأمانة العامة بالرياض، وذلك برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية – رئيس الدورة الحالية – للمجلس الوزاري لمجلس التعاون.

بحث مجالات تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين الجانبين

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف، أن الاجتماع سيبحث مجالات تعزيز العلاقات الإستراتيجية والتعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام والصداقة وخدمة المصالح المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يلبي تطلعات الجانبين، حسب “المدينة”.

وأكد أن الجولة التي قام بها إلى جمهوريات آسيا الوسطى في الأسبوع الأول من أغسطس الماضي، وشهدت توقيع مذكرات تفاهم بين مجلس التعاون وجمهوريات آسيا الوسطى، تعكس الاهتمام الكبير بوضع الإطار المؤسسي لعلاقات تخدم الجانبين، وتعزِّز آفاق الحوار الاستراتيجي في ظل وجود الكثير من الروابط الثقافية التاريخية المشتركة.

وأشار إلى أن الاجتماع المشترك الأول للحوار الاستراتيجي والمنعقد في الرياض، يؤسس لمرحلة جديدة لدفع العلاقات إلى مجالات أوسع وأرحب تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسموِّ قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله ورعاهم- بتعزيز وترسيخ مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية كنموذج للأمن والاستقرار والتنمية.

الكلمات الدلالية:
آسيا الوسطى الرياض فيصل بن فرحان وزراء الخارجية مجلس التعاون

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