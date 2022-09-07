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أوروبية.. “الخارجية الأوكرانية” تكشف عن خطوة روسيا التالية من الحرب
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أوروبية.. “الخارجية الأوكرانية” تكشف عن خطوة روسيا التالية من الحرب

أوروبية.. “الخارجية الأوكرانية” تكشف عن خطوة روسيا التالية من الحرب

أوروبية.. “الخارجية الأوكرانية” تكشف عن خطوة روسيا التالية من الحرب
١٢:٥٥:٢١ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الخارجية الأوكرانية، أن انتهاك استقرار الأسر الأوروبية هو المرحلة التالية من الحرب التي تشنها روسيا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه لا علاقة لخفض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بالعقوبات والأمر مخطط له مسبقًا.

موسكو ستوقف صادرات الغاز والنفط إل هذه الدول

يأتي هذا عقب تصريحات الرئيس الروسي بأن محاولات تحديد سقف أسعار الغاز الروسي في أوروبا ستقود إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن موسكو ستوقف صادرات الغاز والنفط إلى بعض الدول حال تعارضها مع مصالحها، لافتًا إلى أن روسيا ليس لديها مشاكل في بيع مواردها من الطاقة وسنبيع الغاز في جميع أنحاء العالم.

وكشف مكتب رئيسة الوزراء البريطانية:، أن تراس تحدثت مع زيلنسكي أمس، لتأكيد دعم المملكة المتحدة الثابت لأوكرانيا.

فيما أكد المستشار الألماني، أنه بدأ منذ توليه منصبه في ديسمبر ،وضع خطط للاستعداد لسيناريو قطع إمدادات الطاقة الروسية، الفتًا إلى أن ألمانيا حققت أعلى نسبة تخزين للغاز تجاوزت 85% وربما نكون قادرين على اجتياز الشتاء.

في الوقت نفسه، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن واشنطن سبب أزمة الغاز بأوروبا بعد ما دفعتها نحو خطوة انتحارية بوقف التعاون في الطاقة مع موسكو.

الكلمات الدلالية:
أزمة الطاقة أوكرانيا العقوبات الغربية الغاز الروسي روسيا

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