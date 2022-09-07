“الصحة” تكشف عدد الحالات الجديدة المصابة بكورونا اليوم

تواصل – فريق التحرير :

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء (7 سبتمبر 2022)، عن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في المملكة، وكذلك حالات التعافي التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية عبر موقعها الرسمي.

تسجيل 102 إصابة جديدة

وسجلت الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية: 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 119 حالة تعافي و حالة وفاة، و 34 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات المصابين في المملكة 814,088 حتى الآن، ووصل مجموع المتعافين إلى 801,254 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9310 حالة وفاة.

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلًا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (33)، جدة (21)، المدينة (7) ، الدمام (6)، مكة (4).

أما أعلى المدن تسجيلًا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (56)، جدة (28) ، الدمام (6) ، المدينة (4).

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

اقرأ أيضًا:

وفاة 3 حالات.. “الصحة” تُعلن تسجيل 108 إصابة جديدة بـ كورونا