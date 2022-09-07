مندوب المملكة بالأمم المتحدة: قدمنا عدة مبادرات لنشر ثقافة السلام

تواصل – فريق التحرير:

قال مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز الواصل، إن المملكة قدمت عدة مبادرات لنشر ثقافة السلام ومواجهة الفكر المتطرف.

جاء ذلك خلال جلسة أممية حول نشر ثقافة السلام، نقلت فضائية الإخبارية مقتطفات منها.

وأوضح واصل، أن من أبرز المبادرات التي قدمتها المملكة لنشر ثقافة السلام، إرساء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لدعائم الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة.

وأضاف أن المركز يمثل انطلاقة تاريخية كبيرة نحو حوار إنساني هادف ومسؤول، مؤكدًا أن المملكة نظمت أيضا العديد من المؤتمرات والاجتماعات التي تساهم في تعزيز ثقافة السلام.

المملكة تسهم في تعزيز ثقافة السلام

ولفت إلى أن إسهامات المملكة في تعزيز ثقافة السلام واضح للجميع والذي كان آخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان “تعزيز ثقافة السلام والتسامح من أجل حماية المواقع الدينية”، وهو القرار الذي قدمته المملكة بدعم من الدول الصديقة والشقيقة.

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وأشار واصل إلى أهمية إنشاء المركز العالمي لمواجهة الفكر المتطرف “اعتدال” الذي يقوم برصد الفكر المتطرف من أجل التصدي له ومواجهته وذلك بالتعاون مع الحكومات ذات العلاقة.