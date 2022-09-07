الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مندوب المملكة بالأمم المتحدة: قدمنا عدة مبادرات لنشر ثقافة السلام
أوروبية.. “الخارجية الأوكرانية” تكشف عن خطوة روسيا التالية من الحرب
“البيئة” تناشد أصحاب الآبار غير المرخصة للإسراع باتخاذ هذه الخطوة
رابط التقديم والتخصصات.. “أرامكو” تُعلن عن أكثر من 300 وظيفة شاغرة
“الصحة” تكشف عدد الحالات الجديدة المصابة بكورونا اليوم
“هيئة سوق المال”: المملكة تسعى لأن تكون ضمن أكبر 10 اقتصاديات بالعالم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مندوب المملكة بالأمم المتحدة: قدمنا عدة مبادرات لنشر ثقافة السلام

مندوب المملكة بالأمم المتحدة: قدمنا عدة مبادرات لنشر ثقافة السلام

مندوب المملكة بالأمم المتحدة: قدمنا عدة مبادرات لنشر ثقافة السلام
٠١:٠١:٤١ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز الواصل، إن المملكة قدمت عدة مبادرات لنشر ثقافة السلام ومواجهة الفكر المتطرف.

جاء ذلك خلال جلسة أممية حول نشر ثقافة السلام، نقلت فضائية الإخبارية مقتطفات منها.

وأوضح واصل، أن من أبرز المبادرات التي قدمتها المملكة لنشر ثقافة السلام، إرساء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لدعائم الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة.

وأضاف أن المركز يمثل انطلاقة تاريخية كبيرة نحو حوار إنساني هادف ومسؤول، مؤكدًا أن المملكة نظمت أيضا العديد من المؤتمرات والاجتماعات التي تساهم في تعزيز ثقافة السلام.

المملكة تسهم في تعزيز ثقافة السلام

ولفت إلى أن إسهامات المملكة في تعزيز ثقافة السلام واضح للجميع والذي كان آخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان “تعزيز ثقافة السلام والتسامح من أجل حماية المواقع الدينية”، وهو القرار الذي قدمته المملكة بدعم من الدول الصديقة والشقيقة.

اقرأ أيضًا:

المملكة تؤكد استمرارها في تعزيز قيم التسامح ودحض كل ملامح التطرف والكراهية

وأشار واصل إلى أهمية إنشاء المركز العالمي لمواجهة الفكر المتطرف “اعتدال” الذي يقوم برصد الفكر المتطرف من أجل التصدي له ومواجهته وذلك بالتعاون مع الحكومات ذات العلاقة.

الكلمات الدلالية:
اعتدال ‏الأمم المتحدة التطرف المملكة مواجهة التطرف نشر ثقافة السلام

مواد ذات صلة

المزيد
10 توصيات للحد من غياب الطلاب خلال العام الدراسي بالرياض

10 توصيات للحد من غياب الطلاب خلال العام الدراسي بالرياض

٠١:٠٠ ص، الثلاثاء، ٢٨ مارس ٢٠١٧
مغردون يتداولون فتاوى ⁧‫ابن باز‬⁩ ⁧‫وابن عثيمين‬⁩ ⁧‫والألباني‬⁩ عن الاحتفال بأعياد النصارى

مغردون يتداولون فتاوى ⁧‫ابن باز‬⁩ ⁧‫وابن عثيمين‬⁩ ⁧‫والألباني‬⁩ عن الاحتفال بأعياد النصارى

٠٤:٢٧ م، الأحد، ٠١ يناير ٢٠١٧
دراسة محلية: الانشغال بـ«مواقع التواصل» صرف المواطنين عن ممارسة الرياضة

دراسة محلية: الانشغال بـ«مواقع التواصل» صرف المواطنين عن ممارسة الرياضة

١٢:١٢ ص، الأثنين، ١٧ أكتوبر ٢٠١٦
حائل.. خطأ طبي يودي بحياة مواطن في مستشفى الملك خالد

حائل.. خطأ طبي يودي بحياة مواطن في مستشفى الملك خالد

١٠:١٧ م، الأحد، ٣١ يناير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *