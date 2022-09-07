“البيئة” تناشد أصحاب الآبار غير المرخصة للإسراع باتخاذ هذه الخطوة

تواصل – واس:

جدّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها لأصحاب الآبار غير المرخصة للإسراع بالإفصاح عن آبارهم؛ قبل أيامٍ قليلة من انتهاء المهلة المقرر نهايتها في التاسع عشر من شهر صفر الجاري، تجنبًا للغرامة المالية.

الإفصاح عن الآبار عبر بوابة “نما”

وأوضحت الوزارة أن الإفصاح عن الآبار يتم عبر بوابة “نما” الإلكترونية بكل سهولة، وذلك من خلال اختيار خدمة “إفصاح عن بئرٍ غير مرخصة”، حيث تُمكّن شهادة الإفصاح صاحبها من الحصول على خدمات تعميق، أو تنظيف، أو حفر بئر بديلة، متى ما انطبقت عليه شروط وضوابط حفر واستخدام آبار المياه الجوفية.

وأشارت إلى أن الإفصاح يشمل كافة الآبار غير المرخصة، سواءً كانت زراعية أو صناعية أو حضرية؛ الحكومية منها أو الخاصة، مبينةً أن الآبار الجدِية، أو المشتركة، أو آبار الورثة؛ يكفي أن يُفصح عنها أحد المستفيدين نيابة عن الآخرين، على أن يُكتب في شهادة الإفصاح “بئر مشتركة” أو “بئر ورثة”.

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