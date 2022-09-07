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خبير اقتصادي: نتوقع استمرار انخفاض الأسعار بالمملكة في ظل الإصلاحات
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خبير اقتصادي: نتوقع استمرار انخفاض الأسعار بالمملكة في ظل الإصلاحات

خبير اقتصادي: نتوقع استمرار انخفاض الأسعار بالمملكة في ظل الإصلاحات

خبير اقتصادي: نتوقع استمرار انخفاض الأسعار بالمملكة في ظل الإصلاحات
٠١:١٤:٢٩ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجموعة مصرفية الشركات لبنك الخليج الدولي، خالد عباس: “نتوقع استمرار انخفاض الأسعار في المملكة في ظل الإصلاحات، بخلاف تضخم الأسعار العالمي”.

مواجهة التضخم العالمي

وأضاف خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية 2022، أنه بخلاف تضخم الأسعار العالمي الذي تعاني منه أغلب دول العالم والاقتصادات الكبرى، في 2022، والمتوقع استمراره حتى 2023، أرى أن الإصلاحات في المملكة تؤتي ثمارها في تراجع الأسعار.

ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي

ومن جانبها، ذكرت الخبيرة الاقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد، كارلا سليم، أن ارتفاع الإنفاق على القطاع غير النفطي في المملكة مع انخفاض ملحوظ في تضخم الأسعار.

وأشارت سليم إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بالمملكة، وزيادة الطلب، مما يعني استقرارًا اقتصاديًا، مع انخفاض تضخم الأسعار، فضلاً عن ارتفاع إنفاق المستهلكين بقوة.

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واستضافت المملكة فعاليات مؤتمر يورموني السعودية 2022، في العاصمة الرياض تحت شعار: “مأسسة الاستثمار والتمويل”، برعاية وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وبحضور نخبة من كبار قادة الصناعة والخبراء في القطاع المالي على المستويين المحلي والدولي.

الكلمات الدلالية:
الإنفاق الاستهلاكي القطاع غير النفطي انخفاض الأسعار تضخم الأسعار العالمي خبير اقتصادي

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