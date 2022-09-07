وزير المالية: ارتفاع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 60% (فيديو)

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قال وزير المالية، محمد الجدعان، خلال كلمته في مؤتمر يوروموني السعودية 2022 الذي تستضيفه الرياض، اليوم، إن نسبة تملك المواطنين للسكن ارتفعت إلى 60%.

كما أعلن الجدعان أن المملكة أنفقت 700 مليار ريال لتوفير فرص للاستثمار والعمل، كما ارتفعت نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 60%.

إتاحة الفرص الاستثمارية

وأكد أن رؤية المملكة 2030 تشتمل على العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية عبر إتاحة الفرص السعودية الواعدة للشركات العالمية للعمل في القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية والتأمين والمصارف والتمويل وإدارة الأصول.

واستضافت المملكة فعاليات مؤتمر يورموني السعودية 2022، في العاصمة الرياض تحت شعار: “مأسسة الاستثمار والتمويل”، برعاية وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وبحضور نخبة من كبار قادة الصناعة والخبراء في القطاع المالي على المستويين المحلي والدولي.

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